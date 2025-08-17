◆米大リーグ カブス３―１パイレーツ（１６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が１６日（日本時間１７日）、本拠のパイレーツに先発し、７回をソロ被弾のみによる１失点と好投した。勝敗はつかず９勝目はならなかった。カブスは８回に鈴木誠也外野手の勝ち越し適時打などが生まれ、３―１で勝利した。

初回から打者１０人連続アウトに仕留めていた４回１死で２番ファムと２巡目の対戦。真ん中に入ったスプリットを完璧に捉えられると、左翼場外にまで飛ばされた。打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）、打球角度２７度、飛距離４２８フィート（約１３０・５メートル）の完璧な一発で先制を許した。

カブスはその裏に２死一、二塁でケリー捕手がパ軍先発バローズから適時打を放って同点に追いついた。今永は５回を再び３者凡退。６回は２死一、二塁のピンチをしのぐと、７回は２死一、三塁とピンチに立たされたものの大観衆の声援を受け、最後はこの日６つ目の三振を奪って仕事を終えた。

今永は７回で８５球を投げて３安打１失点２四球６奪三振。防御率は３・０６となった。７回を投げきったのは先月１９日（同２０日）のレッドソックス戦以来。

１―１で迎えた８回無死二塁で鈴木誠也外野手が勝ち越し中前適時打を放ち、本塁送球間に二進。クローアームストロングの犠打で三塁に進むと、２死一、三塁でホーナーが中前適時打し、鈴木が３点目のホームを踏んだ。鈴木は４打数２安打１打点、打率２割５分１厘となった。マルチ安打は８試合ぶり、打点は３試合ぶりだった。