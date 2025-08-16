この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

注文住宅マイスター・杉浦一広氏がYouTubeチャンネルにて、「【地震の30倍危険！】日本一、詳しいヒートショック専門家が中山美穂さんの死因とされる、危険と対策をどこよりも詳しく解説！」というタイトルで動画を公開。日本の住宅で見逃され続けてきた“家の中の最大のリスク”、ヒートショックによる死亡事故と、その衝撃の実態について熱弁した。



冒頭、杉浦氏は「4万人家の中で死ぬなんて大事件が、ずーっと日本の家の中で起こってるんですよ」と、家の中で起こる死亡事故の凄まじい現状を問題提起。地震、熱中症といった自然災害や事故が注目されがちだが、「家に潜む最大のリスクはヒートショックだ」と断言した。



動画の中で杉浦氏は、過去100年の地震被害、熱中症関連死など他のリスクと比較。「熱中症は近年増加傾向にあり年間1800人、地震は100年間の平均で年間1200人ほど亡くなっている」と言及。「しかし、お風呂場のヒートショックによる死亡推計は1万7000人～4万人。交通事故死をはるかに上回る“桁違いの大事件”なんです」と、ヒートショックの恐ろしい実態をデータで明示した。



その上で、「この死亡数は“避けられる事故”にもかかわらず、住宅業界は十分な対策を取ってこなかった。家が寒いままなのが問題」と業界の姿勢に苦言を呈し、「お風呂場や脱衣所に、エアコンを設置するべき」と強調。「たった2万円の投資で命は守れる。今すぐ義務化すべき」と、家づくりの根本的な転換を呼びかけた。



また、杉浦氏は「ヒートショックの危険は今も、ほぼ報道されていない。なのに未だ家の断熱性や設備が改善されていない。これでは、僕から見ると“年間4万人を殺しているのは誰だ”という話になる」と憤りのコメントも。「ヒートショックは高齢者だけでなく、50代でも起こる。『お風呂場と脱衣場は家の中で一番温かくないとダメなんですよ』という基本を全住宅で徹底すべき」と力説した。



最後は「命を守る基礎暖房、それが住宅の最重要課題。これから家を建てる人は脱衣所に必ずエアコンを設置して」と声を上げ、「ヒートショックを撲滅したいんですね、この社会から。」と、自らの信念で動画を締めくくった。