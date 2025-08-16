各コンテストで輝く選手たちを紹介「ボディコンテスト名鑑#74 Yuka」

今月、千葉・青葉の森公園芸術文化ホールで開催されたボディコンテストのサマースタイルアワード「JAPAN PRO CHAMPIONSHIP」のBEAUTY FITNESS MODEL部門（以下、BEAUTY）で4位に入ったYuka。東京予選の「BIKINI MODEL tall」でも1位になるなど、磨き上げた肉体美を披露した。きっかけこそ「彼氏」だったそうだが「心も体も美しくなれる、自分に自信を持てる競技だと思う」とその魅力に取りつかれている。

――堂々のポージングで上位入賞を果たしました。

「BEAUTYに関しては、フリーポーズをするのが目標だった。4位という順位をいただけたので、本当に自分に花丸をあげたいなって思います」

――大会に向けたトレーニングについて。

「週に2回オフ入れて、今回の夏に関しては有酸素を全くしなかったので、カロリーも昨年より200キロカロリー以上あげた。健康的に減量ができたのでよかったです」

――ボディメイクを始めたきっかけを教えてください。

「パーソナルトレーナーをしていた彼氏が大会に出るということで、食事が合わないなら私も減量すると（笑）。たまたまサマスタのBEAUTYにものすごく憧れて……というきっかけです。

もともと体は細いというよりも標準体系だったので、引き締めてお尻は高くしたいし、丸くしたいしと。下半身を変えたいなと思った。この半年でかなり成長できたかなって思ってます」

――ボディメイクをやっていてよかったことは。

「好きな服を好きなように着れる点ですね。身長166センチあるんですけど、トレーニングする前は一番多い時で63キロありました。ボディメイクをして、今日は50キロぴったり。幅はあるんですけど、これからも健康的な体で居続けたいと思います」

――最大時からは13キロもの減量をしたんですね。この競技の魅力を人に伝えるとすれば。

「心も体も美しくなれる、自分に自信を持てる競技だと思う。一見、ものすごくハードルが高く感じると思うんですけれども、誰でも一歩踏み出せるすごい素晴らしいスポーツだと思っているので、チャレンジしてくれたらすごく嬉しいです」

――今後の目標を教えてください。

「4位をいただけたので、冬出るかはまだ決めてないんですけど、次はもう一つハードルを上げて、トップスリー、トップ選手として活躍できるように、日々心がけていきたいと思います」



（THE ANSWER編集部）