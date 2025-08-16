´Ö¤â¤Ê¤¯¾å¾ìÇÑ»ß¤ÎÃæ¹ñ¡¦¹±Âç½¸ÃÄ¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ï»ñ»º³«¼¨¤ò°ÍÁ³µñÈÝ¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¤«¤é¾å¾ì»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤È¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿·Ð±ÄºÆ·úÃæ¤ÎÃæ¹ñÉÔÆ°»º³«È¯Âç¼ê¡¢Ãæ¹ñ¹±Âç½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎþ¹çÁáÊó¤Ï15Æü¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Îµö²È°õ¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥¸¥¢¥¤¥ó¡Ë»á¤¬°ÍÁ³¡¢¼«¿È¤Î»ñ»º³«¼¨¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¹±Âç¤Ï12Æü¡¢³ô¼°¼è°ú¤ÎºÆ³«¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¾å¾ì»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤È¤¹¤ëÄÌÃÎ¤òÆ±¼è°ú½ê¤«¤é8Æü¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹±Âç¤Ï25ÆüÉÕ¤Ç¾å¾ìÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
Îþ¹çÁáÊó¤Î15ÆüÉÕµ»ö¤Ï¡¢¡Ö¹±Âç¤ÎÀ¶»»¿Í¤Î¼ç¤ÊÈï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ»ºÄÉµÚ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1Ç¯Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°Æ·ï¤Ï½ÅÍ×¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤·¤ÆÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤ÎÊóÆ»¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµö»á¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î»ñ»º³«¼¨¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºÄ¸¢¼Ô¤È¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¡¢À¶»»¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤êÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¹á¹Á¹âÅùË¡±¡¡Ê¹âºÛ¡Ë¤Ï9·î2Æü¤Ë½ÅÍ×¤ÊÄ°Ê¹¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢À¶»»¿Í¤Ïµö»á¤Î»ñ»ºÌäÂê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë·×²è¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶»»¿Í¤Ï¸½ºß¡¢ÂçÎÌ¤ÎÊ¸½ñ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹±Âç·ÏÎó¤Î´ë¶ÈÌó3000¼Ò¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Æ·ï¤Î³Ë¿´¤ÏÌó60²¯¥É¥ë¡ÊÌó8800²¯±ß¡Ë¤Î»ñ»º¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¼ç¤ËÇÛÅö¤äÊó½·¤Î·Á¤Çµö»á¤éÈï¹ð¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µö»á¤Ï¹±Âç¤ÎÌó60¡ó¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¹â³ÛÇÛÅö¤Ë¤è¤Ã¤Æ²áµî10Ç¯´Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿³Û¤Ï70²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû300²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
À¶»»¿Í¤¬ºÛÈ½½ê¤òÄÌ¤·¤Æµö»á¤Ë»ñ»º³«¼¨¤ò¶¯À©¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹±Âç¤Î½éÊâÅª¤ÊºÄÌ³Áí³ÛÌó450²¯¥É¥ë¡ÊÌó6Ãû6000²¯±ß¡Ë¤Î8Ê¬¤Î1¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌîÃ«¡Ë