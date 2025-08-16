タイゴルフ旅3泊4日で3ラウンド。豪華賞品のコンペも開催！

昨年大好評だった

バンコクでのコンペにつづいて、

今年は海辺のリゾート地・

パタヤで開催！

日程は、

2025年11月3日、4日の2日間。

人気コンペなので、

早めのお申し込みがおすすめです。



今回の「ワッグル ゴルフコンペ in タイランド」は、2日間で2コースを回るコンペ。舞台となるのは、世界的に有名なコースデザイナーの力作で、日本にはないタイプのゴルフ場。その独特なレイアウトとメンテナンスの素晴らしさ、モダンなクラブハウスや洗練されたタイ料理など、タイのハイグレードなゴルフ場を存分に味わってください。

今回のコンペの舞台は

パタヤ！

11月3日（月）

チーチャンゴルフリゾート

巨大な大仏壁画がどのホールからも見える広大な土地に、2018年にオープンしたコース。米Golf Plan社デビッド・デール設計。適度なアップダウンと巧みに配置されたハザードが利いていて、グリーン周りも難しい。白ティーからでもその戦略性の高さに、上級者も満足するはずです。

写真＝天神木健一郎

11月4日（火）

サイアムCCローリングヒルズ

パタヤに4コースとバンコクに1コースをもつサイアムカントリー。LPGAツアーが毎年開催される「オールドコース」が有名ですが、今回は米シュミット・カーリー社がデザインした「ローリングヒルズ」をラウンド。伝統的かつ個性的なレイアウトと、すばらしいメンテナンスを味わえます。

写真＝サイアムCCローリングヒルズHPより

「ワッグルコンペ」

人気の理由

賞品が超豪華！

有名ブランドの最新製品ばかり！



※写真は、昨年開催時のものです

第2回

「ワッグル ゴルフコンペ in タイランド」

スケジュール

【11月2日 （日）】

早朝、バンコク・スワンナプーム空港集合。「レムチャバンCC（または他）」へ移動し、1ラウンド。パタヤのホテルへ。

【11月3日（月）】

コンペ1日目／ホテル出発 → 「チーチャンゴルフリゾート」でコンペ。終了後、パタヤのホテルへ。

【11月4日（火）】

コンペ2日目／ホテル出発→ 「サイアムCCローリングヒルズ」でコンペ。表彰式後、パタヤ、またはバンコクのホテルへ。

【11月5日（水）】

ホテル出発、空港へ。

［ コンペ旅行参加方法 ］

日本～バンコクの往復航空券はご自分で

予約、購入、搭乗してください。

［ 日程 ］

11月2日（日）～11月5日（水）

［ 旅行金額 ］

17万円（1名様／2名1室利用の場合）

＊条件によって変動します

［ コンペ ］

2日間のトータルスコア

（新ぺリア方式）で順位を決定。

［ 旅行条件 ］●集合場所／スワンナプーム空港（タイ・バンコク）●最少催行人数／20名●添乗員／なし

●ホテル／パタヤ（サイアムベイショアホテル）、バンコク（ホテルJALシティ） ＊または同等クラスを予定

●旅行代金に含まれるもの／スワンナプーム空港からの送迎、ホテル宿泊、ゴルフラウンド（3回）、朝食3回、コンペ参加費（表彰パーティー）

［ 企画 ］株式会社実業之日本社 ［ 協力 ］タイ国政府観光庁

［ 実施 ］株式会社ウェブトラベル 東京都港区南青山5-11-9 レキシントン青山2F 観光庁長官登録旅行業 第1757号

※キャンセル料金／30日前～3日前まで20%、2日前～当日の旅行開始前まで50%、当日の旅行開始後・無連絡100%

ご旅行条件書

行業約款/手配旅行契約の部