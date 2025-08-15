育休終了、お疲れさま！『かけがえのない2年間』を思う母の投稿に2千いいねの共感【ママリ】

「2年間ありがとうお疲れさま」育休終了を思う母の投稿に2千いいね

今回は、2年間の育休期間を振り返ったぼんさいさん(@bonsaisaibon)によるお話をご紹介します。投稿者のぼんさいさんは2年間の育休を取得し、娘さんの子育てに奮闘していました。





2年間の育休の間に、娘さんの好きなもの・苦手なものをたくさん発見したそうです。お子さんのことを一番近くで見守る日々は、ぼんさいさんにとって宝物のような毎日だったといいます。

育休期間2年、ここ最近はとにかく毎日、午前も午後も娘とおさんぽをして過ごした。外で飼われてる金魚さんに「おはよー」って挨拶すること、よく会う犬のゲンちゃんをナデナデすること、気に入った木の枝は持ち帰ることが日課だった。少し年上の子と遊ぶのが好き、木の枝と石を拾うのが好き、乗り物や人を観察することが好き、ブランコが好き、階段が好き、砂が好き、虫が苦手、高い滑り台が苦手、17時の鐘の音が苦手。いろんな発見をする娘をじっくり見守るのが本当に面白くて、宝物のような育休期間だった。子育て、おもしろ！！って毎日思ってた。もちろん辛い日もあったけれどね。もう戻れない、こんなにゆっくりと娘と過ごす時間は今後ない、その現実にこの数日打ちひしがれている。きっとこれからもずっと苦しい。戻りたい、ってどうしても思ってしまうけど、でもでもでも、今を生きる娘の姿から目を背けないことを心に留めたい。娘がいるから今日が一番幸せ、って毎日思うようにこれからも生きたい。はあー、2年間ありがとうお疲れ様だー。これからもよろしく、家族みんなで頑張ろうーー

仕事に復帰すると娘さんと過ごす時間は短くなるかもしれませんが、育休の2年間で強まった絆は今後もしっかりと親子をつないでくれるはず。ぼんさいさんの新たなスタートを応援したいですね。



子どもとの何気ない毎日を大切にしたくなる、心温まるエピソードでした。

キューピーに激似？生後5か月赤ちゃんに9万いいね

今回ご紹介するのは、ごまだんご¨̮⃝🎀5m(@tabeteneruyoo)さんが投稿した写真です。わが子と祖父母の触れ合いを見ると、温かい気持ちになりますよね。祖父母と関わるわが子がご機嫌な様子には、とても癒やされます。ごまだんごさんの、当時生後5か月のお子さんは、すでにおじいちゃんが大好きなようで…？

©tabeteneruyoo

じいじの事好きすぎる娘、抱っこされてキューピーになってしまう

子どもはおじいちゃん、おばあちゃんのことが大好きですよね。ごまだんご¨̮🎀5mさんの娘さんも、おじいちゃんに抱っこされて、とてもご機嫌。本当にキューピーのように、ぱっちりおめめと、ギュッと結んだくちびるでご機嫌な気持ちを表現してくれています。



この投稿には「めっちゃかわいい！」「リアルキューピー」などのリプライが寄せられています。ご家族の幸せな時間、みんなの笑顔が伝わってきそうな癒やしの投稿でした。

転んでしまった3歳、叫んだ言葉が愛おしくて11万いいね

ご紹介するのはnon☺︎3y🦖(@non22882288)さんが投稿したあるエピソードです。子どもがけがをすると、親はひやっとしますよね。投稿者さんは日ごろからけがに気を付けるようわが子に言い聞かせていたそうですが、その伝え方がきっかけでかわいいシーンが生まれたといいます。

『ママの大事だから怪我しないでね！』って寝る前に時々言うんだけど、こないだ転んだら『痛い！！！ママの大事なのに転んじゃったァァァ！！！！ママの大事なのにーーー😭😭😭😭😭』って叫んでて笑っちゃダメだけど鼻水出そうだった

普段からどれだけnon☺︎3y🦖さんが、わが子に対して愛情を注いでいるのかが伝わってきます。自分について「ママの大事な存在」と自覚をしているところもかわいいですね。



この投稿に「なんてかわいいの！」「こらえるの無理」などのリプライが寄せられました。小さいうちから自分の存在の大切さをきちんと知っている3歳さん。これからもけがに気を付けて、たくさん楽しく遊んでほしいと願わずにはいられない投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）