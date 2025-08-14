『アオアシ』最終40巻発売直前！8月15日(金)より39巻分を２週間限定で無料公開
人気サッカー漫画『アオアシ』（小林有吾）の最終巻となる第40巻が、2025年8月29日(金)に発売される。これを記念して、8月15日から8月28日までの2週間限定で、小学館のWEB漫画サイト「ビッコミ」と、漫画アプリ「マンガワン」「サンデーうぇぶり」にて、コミックス39巻分を無料公開する。他にも、あいテレビでの『アオアシ』の特番放送や、愛媛ＦＣとコラボした「アオアシサンクスマッチ」を開催予定。これまで応援してくださったファンの皆様はもちろん、初めて本作に触れる人も、この機会に『アオアシ』を楽しんで、感動の最終巻を待とう。
■最終40巻発売直前！『アオアシ』39巻分無料
【実施期間】2025年8月15日0:00〜8月28日23:59
WEB漫画サイト「ビッコミ」https://bigcomics.jp/series/55780851b65d5
漫画アプリ「マンガワン」https://manga-one.com/title/119
漫画アプリ「サンデーうぇぶり」https://blog.www.sunday-webry.com/entry/20250815
■8月20日(水)『盛山・龍二・くるまのアオアシ偏愛TV』公開！TVerも！
『アオアシ』ファンの見取り図・盛山晋太郎氏、シモリュウ・前田龍二氏、令和ロマン・高比良くるま氏、そして元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏の４人がスタジオで『アオアシ』の魅力について熱く語り合う。※放送局：あいテレビ（愛媛県）
VTRでは、霜降り明星・せいや氏、元サッカー日本代表の中村憲剛氏と森脇良太氏も出演。『アオアシ』ファンはもちろん、まだ作品に触れたことのない方も楽しめる、新たな視点で作品の魅力を発見できる1時間だ。
【番組概要】
番組名： 盛山龍二くるまのアオアシ偏愛TV
放送日時： 8月20日（水）午後9時〜9時58分
放送局：あいテレビ（愛媛県TBS系列）
出演者：
スタジオ：見取り図盛山、シモリュウ前田龍二、令和ロマンくるま、柿谷曜一朗
VTR：霜降り明星せいや、中村憲剛、森脇良太、夢見るサッカー少年たち
全国配信： TVerにて8月21日（木）正午から2週間配信
■8月31日(日)愛媛FC presents「アオアシ サンクスマッチ」開催
『アオアシ』の著者・小林有吾氏が長年応援してきた「愛媛FC」と『アオアシ』のコラボレーションイベント、「アオアシサンクスマッチ」を8月31日（日）に行います。限定タオルマフラーのプレゼントや『アオアシ』を心から愛するスペシャルゲスト来場などのイベントを予定している。詳細は「愛媛FC」のサイトを確認のこと。
・開催日時
2025年8月31日（日）19:00キックオフ
明治安田J2リーグ 愛媛FC vs ベガルタ仙台 戦
・開催場所
ニンジニアスタジアム
・愛媛FC「アオアシサンクスマッチ告知ページ」
https://ehimefc.com/topics/topic44609.html
【商品情報】
「アオアシ」40巻
定価：770円（税込）
2025年8月29日頃発売
発行：小学館
