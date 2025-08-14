◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 仙台育英6―2開星（2025年8月14日 甲子園）

仙台育英（宮城）が投打のかみ合う快勝で、3回戦進出を決めた。出場した4大会連続での3回戦進出。夏の甲子園大会は通算48勝目で、PL学園（大阪）に並び、歴代5位の勝利数となった。3回戦では天理（奈良）と並ぶ49勝目を狙う。

傾きかけた流れをすぐさま、引き返した。先制点を失って迎えた初回の攻撃。強力打線が力を見せた。先頭の田山纏（2年）が三塁強襲の内野安打で出塁。1死後、土屋璃空（3年）が中前打を放つと、相手中堅手が打球処理にもたつく間に二、三塁と逆転の好機を整えた。4番・川尻結大（3年）の右犠飛で同点。なおも中継が乱れる間に二走の土屋も一気に生還し、逆転に成功した。

指揮官の決断力も光った。1―2の3回、1死二、三塁のピンチを迎えた時点で先発の梶井湊斗（2年）からエースの吉川陽大（3年）へとスイッチ。背番号「1」は開星の中軸を確実に打ち取り、得点を許さなかった。

吉川はその後も安定した投球を続け、8回に1点を失いはしたが、リードを守ったまま最後まで確実に投げきった。打線は中盤に着実に加点。投打両面で実力を出し切って勝利を収めた。

初戦の鳥取城北（鳥取）戦では吉川が相手に付けいる隙を与えず、5安打12奪三振で完封勝利。3年ぶり2度目の全国制覇へ、申し分のないスタートを切った。頂点に立つために、準備に余念はない。この日までに開星のデータ分析を進め、内容は12ページにも及んだ。監督の導き出したこの試合のポイントは「1回の攻防がこの試合の9割を握る」。まさに思惑通り、初回の攻防で試合の主導権を引き寄せた。

投打、さらに好守備で試合を引き締めるなど、総合力で勝ち切った。22年以来、3年ぶり2度目の頂点へ、着実に歩を進めた。