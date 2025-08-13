ヒグチアイが、10月29日に6thアルバムをリリース。また、“独り言三部作”第2弾となる新曲「わたしの代わり」のMVを公開した。

（関連：ヒグチアイ、ピアノ弾き語りツアー『最悪最愛』ファイナル公演 特別な響きの中で届けた心のひだに染み渡る歌）

8月6日に配信リリースされた「わたしの代わり」は、頑張れない自分を自分自身が受け入れ、それでもなお自分を信じて前へ進むために、“そのままでいいよ”と静かに頷いてくれるような応援歌。MVは、第1弾の「エイジング」に続き吉村和晃（FABTONE inc.）が監督を務め、ヒグチアイの地元である長野県で撮影された。THE CHARM PARK編曲によるサウンド同様に、モノクロの世界観に優しく吹く穏やかな風のような映像に仕上がっている。

また、6thアルバムは前作『未成線上』から約1年9カ月ぶりとなるオリジナルフルアルバムに。タイトルや収録楽曲は現時点で未定となっているが、初回限定盤のBlu-rayには昨年12月に東京国際フォーラム ホールCで開催されたワンマンライブの模様が収録される。

あわせて、本日8月13日より各ショップでの予約受付がスタート。Amazonでは、ニューアルバムのリリースを記念した『Studio126 Tokyo Presents 「ヒグチアイ弾き語りLIVE」』の視聴シリアルが手に入るキャンペーンも展開されている。

さらに、メジャーデビュー記念日である11月23日からスタートする全国ツアーのタイトルが、『HIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026“ただわたしがしあわせでありますように”』となることが発表された。東京 日本橋三井ホール公演を皮切りに、弾き語りのソロ編成で全国8カ所をまわり、加えてバンド編成で初の韓国での単独公演とZepp DiverCity公演を含む東名阪をまわる。チケットは8月17日までオフィシャル先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）