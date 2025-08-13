

「Little Glee Monster × ＪリーグSPECIAL LIVE」

Little Glee Monster（リトグリ）が、9月23日に大阪・パナソニックスタジアム吹田で行われる『2025明治安田Ｊ１リーグ第31節ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス』で、「Little Glee Monster × ＪリーグSPECIAL LIVE」を行う。リトグリは「私たちのライブで両チームの選手やファン・サポーターの皆さんを盛り上げられるよう精一杯歌います！」とコメントを寄せた。

9月23日明治安田J1リーグ 第31節 横浜F・マリノス戦で、明治安田Jリーグ2025シーズン応援ソング「For Decades」を歌唱しているリトグリによる「Little Glee Monster ×Ｊリーグ SPECIAL LIVE」を開催。以下、リトグリコメント。＜Little Glee Monster コメント＞

Ｊリーグ 2025 シーズン応援ソングを担当させていただいている Little Glee Monster です。

この度、9月23日にパナソニックスタジアム吹田で行われる 2025 明治安田Ｊ１リーグ第31節ガンバ大阪 vs 横浜 F・マリノスで、Little Glee Monster ×Ｊリーグ SPECIAL LIVEをさせていただくことになりました！

私たちのライブで両チームの選手やファン・サポーターの皆さんを盛り上げられるよう精一杯歌います！「For Decades」の最後にはみなさんで一緒に歌いたい部分がありますのでぜひ一緒に歌ってくださったら嬉しいです！

パナソニックスタジアム吹田でお会いしましょう！ぜひ会場にお越しください！＜「Little Glee Monster ×Ｊリーグ SPECIAL LIVE」概要＞■対象試合：9/23（火・祝）明治安田 J1 リーグ 第31節 横浜 F・マリノス戦 19時00分 キックオフ■パフォーマンス時間：18時00分頃（試合前）とハーフタイム■場所：パナソニックスタジアム吹田 ピッチ上※荒天時などは本イベントが中止となる場合あり。＜チケット情報＞■ファンクラブ先行販売：8月12日（火）10時00分〜8月18日（月）23時59分■一般販売：8月19日（火）10時00分〜■ホームゲーム招待券利用開始：8月12日（火）10時00分〜■チケット販売詳細はこちら：https://www.gamba-osaka.net/news/index/c/0/no/18774/