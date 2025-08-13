8月11日放送の歌番組『昭和平成令和 日本人を支えた80年80曲』（日本テレビ系）で、2人のSixTONESメンバーの近影がXを騒然とさせた。まずは森本慎太郎だ。

「この番組は、戦後80年、そして昭和100年という節目の年に、時代を彩ってきた名曲の数々を一挙に振り返る音楽特番でした。司会は堺正章さん、小泉孝太郎さん、そしてSixTONESという顔ぶれだったのですが、そこでの森本さんが異様に日焼けしていたというのです」（芸能ジャーナリスト）

X上でも、森本の日焼けぶりに驚く声が多く、《肌のダメージ的に焼け過ぎは……》《森本くんどうした?ってくらい1人だけ日焼けしてない?どうした?》と、肌への影響を心配する意見まで出ていた。さらに、それに輪をかけて視聴者が驚いたのが、京本大我の顔だったという。

「Xでは《きょも顔色悪くない?》《今日さらに白すぎん?きょも》と、こちらは色白すぎるフェイスに、体調を案じる声さえありました。とくにスタジオの司会者席では森本さんの隣にいたため、そのコントラストがより際立って見えました」（同前）

中盤、京本と森本は1948年のヒット曲『憧れのハワイ航路』をデュエット。森本は、まさにハワイの雰囲気を伝えるのにうってつけの、小麦色の肌で歌い上げていた。

夏男と美白フェイスという対照的な2人のショットに、ファンはX上で《並ぶとお互いの色を引き立て合って、より白さと黒さが際立つ笑笑》などと喜びの声をあげたという。2人について、芸能プロ関係者はこう語る。

「森本さんは最近、プライベートで南米・アマゾン周辺を、フライト込みで10日間、訪れたことがわかっています。しかも、目的は『日焼け』するためでした。8月3日放送のラジオ番組『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』（ニッポン放送ほか）でも、『俺、アマゾンで日焼けしようと思ったの』『話題になるじゃん』と、アマゾンに行ったことをアピールしたいと考えていたそうです」

しかも、彼の趣味は釣りとサーフィン。最近は『ザ!鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）の新戦力として、夏の直射日光のもと、作業している。“アマゾン焼け”に加え“DASH焼け”というダブル効果もうなずける。

対して京本は、その白さがファンを心配させていたが……。

「とくに美白にこだわっているようではないですが、もともと肌が白くて照明で“白飛び”してしまうため、わざと暗いファンデ―ションを塗っていたことがあるほどです。そんな白肌は、父の京本政樹さん譲りとも言えるでしょう」（同前）

今後しばらくは、2人の極端なコントラストを楽しめそうだ。