大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をモチーフにした菓子が、相次いで発売された。

パンケーキは個包装にも顔をプリント

ヘソプロダクション（大阪市）が2025年7月に販売開始したのは、「EXPO2025ミャクミャクぬいぐるみ付きクッキー」だ。

フラワークッキー6枚が、ミャクミャクの描かれたボトルの中に入っている。価格は、3800円（税抜）。

2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、2025大阪・関西万博オフィシャルストア エキマル ア・ラ・モードJR大阪駅中央口店 、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなどで購入可能。

あみだ池大黒(大阪市）からは、パッケージにミャクミャクが描かれた「EXPO2025 プチパンケーキ」が2025年7月18日に発売された。

メープルソースをサンドしたパンケーキ。個包装にも、ミャクミャクの顔がプリントされている。価格は8個入り800円（税抜）。

あみだ池大黒の各店舗やECサイト、駅・空港などの総合売店、 2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストアにて購入できる。

いずれも、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品。