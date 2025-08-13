¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡¡½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤³Ø½¬Ê¸Ë¼¶ñ5Áª¡¡¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÊÒÉÕ¤±´ÊÃ±¤Ê¹©É×
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀÅ²¬¤Î¸µ¶µ»Õ¤¹¤®¤ä¤Þ¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤¬¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ê¤¤»Ò¸þ¤±¡¢ÊÙ¶¯¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º5Áª¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ë¤Ï¡ÖÊÙ¶¯Æ»¶ñ¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡×¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¡ÊÊ¸Ë¼¶ñ¡Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤êÊÙ¶¯¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ»¶ñ¤ä´Ä¶¤¬°¤¤¤È¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×»Ò¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤¬ÂçÀÚ¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
1. ¥Ý¥â¥É¡¼¥í¡¦¥¿¥¤¥Þ¡¼
¡Ö¥Ý¥â¥É¡¼¥í¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¥¤¥Þ¡¼¡£25Ê¬½¸Ãæ¤·¤Æ5Ê¬µÙ·Æ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Êý¼°¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬»ë³ÐÅª¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ1»þ´Ö¤Ï¤¹¤´¤¤Ä¹¤¤¤é¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢25Ê¬Ã±°Ì¤Ê¤é½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¾Ò²ð¤·¤¿¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ï¡¢Æ±»á¤ÎYouTube¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2. ¥Þ¥Û¥é¥Î¡¼¥È
¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤¬¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¥Î¡¼¥È¡£È¯Ã£¾ã³²¤ä³Ø½¬¾ã³²¡¢´¶³Ð²áÉÒ¤Î»Ò¤É¤â¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢»æ¤Ï²«¿§¤ß¤äÎÐ¤¬¤«¤Ã¤¿¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê»æ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÈ¿¼Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¡¢¸÷¤Î»É·ã¤Ë¼å¤¤»Ò¤Ç¤â½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
3. ¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë»Ò¤Ë¸þ¤¯¤È¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¡£É¬Í×¤ÊÊ¸Ë¼¶ñ¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢³«¤¯¤È¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ»È¤¨¤ë¡£É®È¢¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥×¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¥»¥í¥Ï¥ó¥Æ¡¼¥×¤ä¼½ñ¡¢ÉÕäµ¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ç¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
4. Î©¤Æ¤é¤ì¤ëÉ®È¢
°ì»þ´üÎ®¹Ô¤·¤¿¡ÖÎ©¤Æ¤é¤ì¤ëÉ®È¢¡×¤Î¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£³«¤¯¤È¼«Î©¤·¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¥Ú¥ó¤ò¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤»¤ë¡£¾Ã¤·¥´¥à¤ä½¤Àµ¥Æ¡¼¥×¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤·¤¿¡£
5. ½ñ¸«Âæ
ËÜ¤äiPad¤Ê¤É¤òÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ»È¤¨¤ë½ñ¸«Âæ¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¤¬ÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£ÀÞ¤êÌÜ¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ç¤¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Ç·Ú¤¯¡¢³Ø¹»¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ëÃ¼Ëö¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤¹¤®¤ä¤Þ»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ÇÊÙ¶¯¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÉ³¤Å¤¯¥¹¥È¥¢¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¶µ°é·ÏYouTuber ¡Ã ¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡Ê¾¾ÃÝ·ÝÇ½ ½êÂ°¡Ë ¡Ã LGBT ¥²¥¤ ¿·´© ¼å¤¤¤Þ¤Þ¤Î¥¥ß¤Ç¥Ð¥º¤ë ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¡Ë ÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¸µ¶µ»Õ¡Ê2023Ç¯TTCA¶µ°éÉôÌç1°Ì¡Ë TikTok41Ëü/YouTube23Ëü ¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£ ¥³¥í¥Ê¤Ç¼«¸ÊÇË»ºÀ£Á°¤Î¥É¥óÄì¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ë¤¬¤½¤³¤«¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æµ¯»à²óÀ¸¡£ ¸½ºß¤Ï¶µ°é·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤´¼ÁÌä »Å»ö¤Î¤´Ï¢Íí¤Ïsinnsyakai@gmail.com¤«¤é¤É¤¦¤¾¡£
youtube.com/@sugitchannel YouTube