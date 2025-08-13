この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」が公開した動画「ここは、もう“日本”じゃない｜外国資本に奪われた観光地の静かな崩壊」が、北海道・ニセコで起きている深刻な実態を浮き彫りにしています。動画では、世界的なスノーリゾートとして発展する裏で、外国資本の流入が地元住民の生活をいかに圧迫しているかをレポートしています。



動画が指摘するのは、ニセコが単なる観光地ではなく、不動産が「金融商品」として扱われる投機の場と化している現実です。レポーターは、現在のニセコを「スキーリゾートの仮面をかぶった“マネーの交差点”」と表現。海外富裕層をターゲットにした高級コンドミニアムが乱立し、看板は英語表記ばかり。その光景は「まるで海外に来ているみたいです」と語られるほど、かつての日本の農村風景とはかけ離れたものになっています。



この急激な変化は、地元経済に深刻な歪みを生んでいます。動画では、70年以上続く菓子店「お菓子のふじい」の藤井千晶さんが登場。異常な地価・家賃・人件費の高騰に「悲鳴ですよ」と窮状を訴えます。冬場のアルバイト時給は2,000円近くまで跳ね上がり、地元の中小企業は人材を確保できず、生活インフラである介護施設までもが人手不足で閉鎖に追い込まれたといいます。藤井さんは「地元に住んでいる人たちは、それ（高い物価）がずっとあるものなので、外に出るか疲弊するかにしかならないと思う」と、地域コミュニティが崩壊しかねない危機感を語りました。



動画では、この現象を「暮らすための町が“観光客のための町”になってしまった」結果だと分析。「地元の人々は静かに、しかし確実に“排除”されている」と指摘し、観光で潤うはずだった町が、いつしか「観光に飲み込まれる町」へと変貌していることに警鐘を鳴らします。ニセコで起きていることは、日本の他の観光地、ひいては日本の未来そのものにも起こりうる問題なのかもしれません。