¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¶¶²¼Å°»á¤ËÌÔÈ¿ÏÀ¡¡¡Ö²¿¸Î¡¢»ä¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ò½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ½°±¡µÄ°÷¤¬2025Ç¯8·î12Æü¡¢¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¶¶²¼Å°»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤òX¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Í¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ½Ð¤ì¤ë¤«¡×
¹â»Ô»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¶¶²¼Å°»á¤¬°ÊÁ°¤«¤é»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ç¤¢¤ë»ö¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¸Î¡¢»ä¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ò½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¶¶²¼»á¤Ï10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢»²±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¤Ê¤é¡¢¤É¤ÎÌîÅÞ¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹â»Ô»á¤ÎÆ°¸þ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬³ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¤ÏÂç»¿À®¤Ç¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÝ¼é¤Ê¤Î¤«¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¤Î¤«¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Í¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ½Ð¤ì¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Î·Ð¸³Â§¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç......Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤«¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¤³¤È¤¹¤´¤¤¸À¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤³¤ÇËÜÅö¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤À¤±¤ÎÍ¦µ¤¤È³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×ÁÛ¤Î¿Í¡¢Á´Éô°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½»²À¯ÅÞ¤Ê¤Î¤«ÆüËÜÊÝ¼é¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤È¥°¥ë¡¼¥×ÁÈ¤á¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤ä¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¶²¼»á¤Ï²áµî¤Ë¤â¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·ÈãÈ½Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£21Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¶¶²¼»á¤¬¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÇ§¼±¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Ã¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÂç²þ³×¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»Ô»á¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÞÏÀ¡¢¡Ø¤ä¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×
¹â»Ô»á¤Ï¶¶²¼»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÞÏÀ¡¢¡Ø¤ä¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×¤È±þ½·¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¡Ø¿ÆÃæÇÉ¡Ù°Ê³°¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò½Ð¤Æ¤¤¤±...¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÞÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌó29Ç¯´Ö¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»ÙÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¼«Ì±ÅÞ°÷³ÈÂç³èÆ°¤äÃÏ°èÁÈ¿¥ºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¹ÊóËÜÉôÄ¹¤äÀ¯Ä´²ñÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¡Ö¡Ø¾ï¤Ë¿ÊÊâ¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ø¹ËÎÎ¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¯ÆâÍÆ¤Î¸øÌó¤Ç¡¢¤½¤Î3²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÉý¹¤¤¤ªÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëË¤«¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ï¡¢»ä¤¬¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡Öºò½©¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Èº£²Æ¤Î»²±¡ÁªÁªµó¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¸·¤·¤¤¿³È½¤ò¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÌ¿¤ÈÊë¤é¤·¤ò¼é¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¯·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤È¶¯¿Ù¤Ê¹ñÅÚ¤ò¼¡À¤Âå¤ËÂ£¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÈãÈ½¤Ï¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡×
¶¶²¼»á¤Ï13Æü¡¢¹â»Ô»á¤ÎÈ¿ÏÀ¤ò¼õ¤±¡Ö¤½¤Î³Ð¸ç¤ÇÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈX¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ï»¿À®¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ëÀ¯¼£Åª¤Ê¹Í¤¨¡¦¼çÄ¥¤Î¼Ô¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ò¡Ø¿ÆÃæ¡Ù¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÏÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÈéÆù¤ê¡¢¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÈãÈ½¤Ï¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
