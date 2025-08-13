教育リアリスト・財部真一氏が警鐘「子どもの学力低下、スマホより“難しすぎる授業”が元凶」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
教育リアリストの財部真一氏が自身のYouTubeチャンネルで「子どもにスマホは本当に悪なのか？現場とメディアの意見は違う！学力低下の驚くべき真の原因とは」と題した動画を公開。最新の学力調査結果を受け、子どもたちの学力低下の真相について独自の視点から語った。
財部氏は、全国学力学習状況調査2024年度で小6・中3とも全教科でスコアが大幅ダウン、中3英語に至っては10ポイント以上下がったという事実を受け、「このニュースで、また“スマホやゲームが原因説”ばかりが騒がれている」と指摘。しかし、「当チャンネルの見立ては完全に違います」とし、現場の感覚ではスマホやゲームは主犯ではないと明言した。
「昔はテレビや映画、漫画だって“悪”とされていた。でも、時代が変わると評価は全く逆になる。スマホやゲームも同じ」とメディアの“矛先の移り変わり”を冷静に分析。さらに、「スマホがあるから学力が下がるんじゃなく、成績が伸びないからスマホに逃げている子もいる。これは鶏が先か卵が先かの議論です」と、一方的な因果に疑問を呈した。
財部氏が“本当の原因”として挙げるのは、「教育のレベルが上がりすぎている現実」だ。「英語なら、親世代が高校で習っていた単語を中学でやる。教科書自体も難しくなっていて、授業もハイペース。上位20％の子は伸び続ける一方で、基礎が不安な子は抽象的な内容に置き去りにされてしまう」と現場の切実な声を紹介する。
実際、財部氏は「10年前なら中1英語は平均80点台だったが、今は50点前後が普通。その理由はテストの難化にある」とし、「子どもたちの能力が昔より劣っているなんてありえません。それを“スマホのせい”にされたらたまったものじゃない」と憤った。
こうした現状を「教育改革が進む中で、いまや“分かる子”だけを優先し、基礎練習や反復の時間を削った結果、8割近い子が“転げ落ちている”」と危惧。「基礎だけをしっかり徹底し、遅い球から練習する野球のように、じっくり学ばせるべき」と、教育現場のリアルな課題を語った。
最後に、家庭でのスマホルール作りや基礎への立ち返りを提案。「スマホを持たせるなら家族でルールを作り共有しよう。勉強も“基礎だけできれば十分”という親の視点を忘れないでほしい」と呼びかけ、「もっと具体的に知りたい方はメンバーシップ案内動画もご覧ください」と締めくくった。
学校の先生や塾講師の多くは本音を語らず、成績不振は「努力不足」と決めつけます。当チャンネルでは、20年以上多様な子を指導してきた塾講師兼経営者が、経験と本音から成績が上がらない本当の理由と隠された真実を、子の成績に悩む親たちにお伝えします。