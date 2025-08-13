ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤ÎµÕÅ¾¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¡©¡Ä·ÐºÑ¹½Â¤¤ÈÀ¯ºö¤«¤é¡È¸½¼ÂÌ£¡É¤òÃµ¤ë¡Ú¥·¥Ë¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¡Û
ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤Ï¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤äÅê»ñ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤íµÕÅ¾¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ºÆ¤Ó¥¼¥í¶âÍø¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÇºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤¬µÞ³ÈÂç¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀîµ×Èþ»Ò»á¡Ø±ß°Â¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡¡°ÙÂØ¤ÇÀ¤³¦¤òÆÉ¤à¡Ù (¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¿·½ñ) ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÈÇØ·Ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡©
Æü¶ä¤Î¿ä·×¤¹¤ëÃæÎ©¶âÍø¡ÊÀ¯ºö¶âÍø¤Î¾å¸Â¡Ë¤¬1¡Á2.5¡ó¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹´ü¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¸«ÄÌ¤·¡Ê¥í¥ó¥¬¡¼¥é¥ó¡Ë¤¬2024Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç3¡ó¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²¾¤ËÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤¬ÃæÎ©¶âÍø¾å¸Â¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüÊÆ¤ÎÌ¾ÌÜ¶âÍø¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[¿ÞÉ½1]ÆüÊÆ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤È¥É¥ë±ß [½ÐÅµ]¡§Æü¶ä¡¢FRB¡¢Bloomberg
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÊª²Á¤Î¾å¿¶¤ì¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¡¢Íø²¼¤²¤Î½ªÃåÅÀ¤Î¾å¿¶¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¸½¾õ¡¢ÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤Î¹¥½Û´Ä¤È¤Ê¤é¤º¡¢Íø¾å¤²¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬»Ä¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Â¸µ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Û¤É¤ÎÊÑÍÆ¤¬É½¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¡Öº£¼¡¤Î·Êµ¤¸ºÂ®¶ÉÌÌ¡ÊÊÆ¹ñ¤ÎÍø²¼¤²¥Õ¥§¡¼¥º¡¦Æü¶ä¤Î¶âÍøÀµ¾ï²½¥Õ¥§¡¼¥º¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤ÎÌ¾ÌÜ¶âÍøº¹¤ÏµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£¼¡¤Î·Êµ¤¸ºÂ®¶ÉÌÌ¤¬²¾¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¸å¤â¤º¤Ã¤ÈÆüÊÆ¤Î¶âÍø¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ¬¤ÎÂÎÁà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÆ¶âÍø¤¬µÞÄã²¼¤¹¤ë¾ì¹ç
Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍø¤¬ºÆ¤Ó¥¼¥í¶âÍø¤ËÄã²¼¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤¬¥¼¥í¡ó¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤È¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÇÃæ¤Ç¤¹¡£Á°¼Ô¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»´íµ¡¡¢¸å¼Ô¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê´¶À÷¾É¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿ºÒ³²¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤à´íµ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¤Û¤«¤Î¹ñ¡¹¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤âµÞÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ï0.00¡Á0.25¡ó¡ÊÃæ±ûÃÍ0.125¡ó¡Ë¤Ø°ú¤²¼¤²¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤â0.1¡ó¤Ø°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÊÆ¹ñ¤¬À¯ºö¶âÍø¤ò1.50¡Á1.75¡ó¤«¤éºÆ¤Ó0.00¡Á0.25¡ó¤Ø°ú¤²¼¤²¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ÏÄÉ¿ï¤·¤Æ²¼¤²¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆü¶ä¤¬¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤òÌÜÅª¤Ë2016Ç¯1·î¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤â¤Ï¤ä²¼¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¶ËÃ¼¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤Û¤É´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤¬Ë¬¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ñ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÊÆ¶âÍø¤¬µÞÄã²¼¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍø¤ò¤½¤ì¤è¤ê¤â¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤Î¸£°úÌò¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤ë¸Â¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ÆüËÜ¤Î¶âÍø¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¾ì¹ç
²áµî30Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÆüËÜ¤¬ÄÉ¿ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍø²¼¤²¤ËÆüËÜ¤¬ÄÉ¿ï¡Ê¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø¤ÇÍø²¼¤²¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÈóÅÁÅýÅª¶âÍ»À¯ºö¤ò¶î»È¡Ë¤·¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´¾µÃÎ¤ª¤¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ç¥Õ¥ì¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤À¡ÖÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤Î¹¥½Û´Ä¡×¤Î¼Â¸½¤ÏÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢2¡óÌÜÉ¸¤â¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶âÍø¤Î¡ÖµÞ¾å¾º¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«±ó¤¤½ÐÍè»ö¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤âº£¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯ÇËÃ¾¥ê¥¹¥¯¤¬µÞÂ®¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²¾¤ËÆüËÜ¤Î¹ñºÄ¤ËÇä¤ê¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö°¤¤¶âÍø¾å¾º¡×¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤Î¹ñºÄ¤Î³¤³°ÊÝÍÎ¨¤Ï2024Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç6.5¡óÄøÅÙ¤ÈÈó¾ï¤ËÄã¤¯¡¢ÂçÈ¾¤Ï¹ñÆâ¤ÎÅê»ñ²È¤¬¡Ö¥ê¥¹¥¯²óÈòÌÜÅª¤Ç¡×ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸½¾õ¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÆü¶ä¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¶ä¤Ï2024Ç¯7·î¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¹ñºÄ¤ÎÇã¤¤Æþ¤ìµ¬ÌÏ¤Î¸º³Û·×²è¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È½Ì¾®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Â¸µ¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¤Æ7¡Á8¡óÄøÅÙ¤Î»Ä¹â¸º¾¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸º¤Ã¤Æ¤â500Ãû±ß¤ÏÄ¶¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤òÆü¶ä¤¬»ý¤Ä¾õÂÖ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢2025Ç¯6·î¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤³¤Î·×²è¤ÎÃæ´ÖÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¡¦¸øÉ½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢·ÐºÑ¡¦¶âÍ»´Ä¶¤Ë¤è¤Û¤É¤ÎµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸º³Û¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æü¶ä¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¸º¤é¤·¤¿ÊÝÍ»Ä¹â³ä¹ç¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÌ±´Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ç¹¤¯¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¡Âè¤Ë³¤³°¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤ÏÆü¶ä¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£»î»»¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î2024Ç¯7·î¤Î¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¸º³Û·×²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢Æü¶ä¤Ï¡Ö¹ñºÄ»Ô¾ì¤Î°ÂÄê¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÀÆðÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢Í½¸«²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¤Î¸º³Û¤¬Å¬ÀÚ¡×¤È¤·¡¢¡ÖÄ¹´ü¶âÍø¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µ¡Æ°Åª¤Ë¡¢Çã¤¤Æþ¤ì³Û¤ÎÁý³ÛÅù¤ò¼Â»Ü¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸º³Û·×²è¤ò¸«Ä¾¤¹¡×¤È¡¢»Ô¾ì¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¤Î¸º³Û¥Ú¡¼¥¹¤¬Ãø¤·¤¤¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤â¡¢Æü¶ä¤Î¹ñºÄÊÝÍ³ä¹ç¤Î¸º¾¯¤¬³¤³°Àª¤Î¹ñºÄÊÝÍ¤òµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¸µ¤Ç¤ÏÁÛÄê¤·¤Å¤é¤¯¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¾Íè¤òÈá´Ñ¤·¤Æ¤Î°ìÀÆ¤Î¹ñºÄÇä¤ê¡×¤ËÈ¼¤¦ÆüËÜ¤Î¶âÍøµÞÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ëü°ì¡ÖÆüËÜ¤Î¾Íè¤òÈá´Ñ¤·¤Æ¤Î°ìÀÆ¤Î¹ñºÄÇä¤ê¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¶âÍø¤¬µÞÆ¤·¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍø¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍø¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¡Ö°¤¤¶âÍø¾å¾º¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ß¤ÏµÞÍî¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤«¤é¹Í¤¨¤ëÄ¹´ü¶âÍø¤Ïº£¸å¤âÊÆ¹ñÍ¥°Ì¤«
¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¶âÍø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¥Ò¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ì¾ÌÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Ï¼Â¼Á¶âÍø¤È´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Î¹ç·×¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÀøºßÀ®Ä¹Î¨¡¢¢´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¢£¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÎÁíÏÂ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ¤â¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£¥ê¥¹¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÏÃ»´üÅª¤Ê·Êµ¤ÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ç¸«¤ë¤È¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ìÃ¶¤³¤Î»×¹Í¼Â¸³¤«¤é¤Ï³°¤¹¤È¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¤ÎÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤ÏÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¿¤Ó¤È»ñËÜ¤Î¿¤Ó¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¿¤Ó¤ÎÁíÏÂ¤Ç¤¹¡£Ï«Æ¯ÎÏ¤Î¿¤Ó¤È¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÏ«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤ä½¢Ï«»þ´Ö¤Î¿¤Ó¡¢»ñËÜ¤Î¿¤Ó¤ÏÀ¸»ºÀßÈ÷¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¿¤Ó¤òÉ½¤·¡¢À¸»ºÀ¤Î¿¤Ó¤È¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤ËÈ¼¤¦À¸»º¸úÎ¨¤Î¾å¾º¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÊÆ¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¡¢¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿Í¸ý¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï°ÜÌ±¤ÎÎ®Æþ¤â¤¢¤Ã¤Æ¿Í¸ý¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤¬º£¸å¡¢°ÜÌ±¤ÎÎ®Æþ¤ò¤É¤ì¤À¤±¹Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¤è¤ê¤â¡ÖÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¿¤Ó¡×¤ÏÎÏ¶¯¤¤¾õÂÖ¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·Êµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤ÉôÊ¬¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤¬¶¯¤¤¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸»ºÀ¤Î¿¤Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤ë¾õÂÖ¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÄÂ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤âÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ÏµÞ¤¬¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤òÈ´¤¯¤Û¤É¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤é¡¢ÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤ÇÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤òÈ´¤¯¤Î¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿¾ì¹ç¤Î¡¢¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â°µÎÏ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî µ×Èþ»Ò
¥½¥Ë¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¶âÍ»»Ô¾ìÄ´ººÉô
¥·¥Ë¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È