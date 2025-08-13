米首都ワシントンの街並み＝２０１０年１月２９日/SAUL LOEB/AFP via Getty Images Saul Loeb/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領が首都ワシントンの治安について、中南米のメキシコ市やボゴタ（コロンビア）、リマ（ペルー）よりも殺人事件の発生率が高いと主張している。

トランプ大統領は１１日の記者会見で、首都警察を連邦政府の直轄下に置き、州兵８００人を派遣して「首都を取り戻す」と発表した。

その上で、「ワシントンの殺人事件発生率は、世界最悪といわれるコロンビアのボゴタやメキシコ市などよりも高い」と主張。「全てが２倍、３倍だ。そんな場所に住みたいと思うだろうか？ 私はそうは思わない」とした。

この主張の根拠は２０２４年の状況を示すグラフにある。それによると、住民１０万人あたりの殺人事件発生率はワシントンが２７．５人。トランプ氏によれば、これはボゴタ（１５人）、パナマ市（１５人）、コスタリカの首都サンホセ（１３人）、メキシコ市（１０人）、リマ（７．７人）、ブラジルの首都ブラジリア（６．８人）を上回る。

しかしＣＮＮの分析によると、ワシントンの殺人事件は２３年に急増して２７４件を記録して以来、大幅に減少。２４年は１８７件に減り、２５年に入っても減少傾向が続く。犯罪専門家によれば、２５年７月までに発生した殺人事件の件数は２３年に比べて３４％減り、２４年の凶悪犯罪発生率は１９６６年以来で２番目に少なかった。

ワシントン首都警察の集計でも、２５年の犯罪件数は全般に減少している。

ワシントン市のミュリエル・バウザー市長は大統領の発表を「前代未聞」と位置付けて警戒感を示す一方で、全く予想していなかったわけではないと述べ、首都警察の組織図は「何も変わっていない」と強調した。