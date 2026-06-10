日本代表・史上最強の検証（３）「史上最強」と言われる現在の日本代表は、何か変わり、何が変わっていないのか。過去のワールドカップの印象的な敗戦から見えてくるものがある。2010年の岡田ジャパンと森保ジャパンの戦い方を比べてみると――。2010年南アフリカワールドカップ。日本は初めて自国開催以外のワールドカップでベスト16へ勝ち進んだ。第２戦でオランダに敗れたものの、カメルーン、デンマークに勝利。ラウンド16で