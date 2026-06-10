荒木友輔氏と三原純氏の担当をFIFAが発表北中米共催ワールドカップ（W杯）の開催国アメリカの初戦に、日本人審判員が登場することを国際サッカー連盟（FIFA）が発表した。FIFAはW杯の開幕戦から4試合目までの担当審判員を発表した。この大会に日本から参加する荒木友輔審判員と三原純審判員は、大会4試合目となる開催国アメリカとパラグアイの対戦で第4審判と第5審判を務めることが発表された。主審と副審はオランダ人のトリ