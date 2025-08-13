「ヤクルト３−１ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）

ヤクルトの村上宗隆内野手が１−１の九回に豪快な２ランを放り込んだ。３年ぶりとなるサヨナラ本塁打。初球を完璧に捉えきると、悠然と打球を見つめ、バックスクリーンに飛び込んだのを見てゆっくりと歩き出してダイヤモンドを一周した。

このシーンに米メディアが沸騰。今オフにポスティングシステムを使ってのメジャー挑戦の意向を表明しており、メッツの地元放送局・ＳＮＹによると、デビッド・スターンズ編成本部長がこの試合を視察したと伝えた。

またポッドキャスト番組の「Ｔａｌｋｉｎ’ Ｂａｓｅｂａｌｌ」は「村上宗隆が昨夜、逆転サヨナラホームランを打ち、その瞬間を最後まで見届けた ２５歳の三塁手は、このオフシーズンにＭＬＢチームと契約するだろう」と報じ、ドジャース専門メディアの「ドジャース・ネーション」も「ドジャースは村上宗隆がこのオフシーズンにＭＬＢに参戦する準備を進める中、彼を調査している」と伝えた。

村上は上半身のけがで長期離脱を余儀なくされたが、７月２９日に復帰してからは１４試合で５本塁打と、主砲の力を発揮している。