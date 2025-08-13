WTTチャンピオンズ横浜

卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」は7日から5日間、横浜BUNTAIで熱戦が繰り広げられた。男子世界ランキング21位の37歳、クアドリ・アルナ（ナイジェリア）は同7位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）に0-3で敗れ、1回戦で姿を消した。幼い頃には、故郷・ナイジェリアの路上でプレーした異例の経歴の持ち主。アジアや欧州が上位に君臨する卓球界で奮闘するアフリカの英雄が、次世代教育のためにアカデミーを設立するなど、母国の卓球普及に尽力する理由とは。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

育った環境は決して恵まれたとは言えない。平均月収が1万2000円程度とされるナイジェリア。アルナは西部にある都市オヨの出身。ヤムイモ、トウモロコシなどの農業が盛んな地域で、1男、6女の7人きょうだいの末っ子として生まれた。

大家族ということもあり、貧しい生活を強いられた幼少期。数少ない趣味が、7歳から路上でプレーし始めた卓球だった。

「何年も前、ナイジェリアの路上で卓球を始めるのは本当に簡単だったのさ。路上に線を引いて、ネット代わりにする。あとはただ遊ぶだけ。それに、一番お金のかからないスポーツでもあるんだ。（ラケットは）落ちているアスベストの屋根板を拾うだけだったよ」

試合後のミックスゾーンで声をかけると、当時を懐かしそうに振り返ってくれた。

転機が訪れたのは10歳の頃。路上でプレーする姿を見ていた地元の卓球場経営者に潜在能力を見初められ、突然スカウトされた。

「うちの卓球場に来てみないか？ 君ならもっと上手くなれる」

そこで2、3年間技術を磨いた。毎日6時間ほど練習を重ね、数年後にはナイジェリアの大都市・ラゴスで行われた少年大会に初出場。見事優勝を果たし、初めて「プロ卓球選手になれる」と実感した。「今では想像もしていなかったほど大きな成功を収めているよ」と笑みをこぼした。

2014年W杯で大躍進…母国の卓球普及に尽力するワケ

着実に実力を伸ばし、国際大会でもアルナの名は広まっていく。24歳で2012年ロンドン五輪に初出場。そして2014年に行われたワールドカップ（W杯）デュッセルドルフ大会、松平健太ら格上を次々破って準々決勝に進出する大躍進を見せ、世界ランキング30位以内に名を連ねた初のアフリカ選手に。卓球界の勢力図に一石を投じた瞬間は今でも忘れられないという。

「最高の思い出の1つさ。すごく嬉しかったんだ。夢のようだったけど、どうやらそうじゃなかったみたいだしね。幸せだったよ。そこから諦めずに努力を続けようと決めたんだ」

その年の世界で最も活躍した選手に贈られる「ITTFスターアワード」を受賞し、2022年には世界ランク10位まで上り詰めた。オリンピックは2016年リオ、2021年東京と3大会連続で出場している。

だが、日本や中国などの卓球大国と違い、国からの経済的な支援は少ない。世界トッププレーヤーとなっても、世界各国で行われる大会に出場する際は自費渡航がほとんどだ。それでもプレーし続ける理由をこう明かす。

「ナイジェリアではほとんどお金を出してくれない。それでも自分のやりたいことをやりたい。本当に好きなことだからずっと続けられるんだ」

趣味で始めた卓球への愛を今も貫き、2020年に「アルナ・スポーツ・アカデミー」を設立。ナイジェリアの恵まれない子供たちに卓球の用具を寄付し、オンライン授業や実戦授業で自国の卓球教育を後押ししている。その背景には自身の生まれ育った環境があった。

「僕が子供の頃は、（卓球の）用具を手に入れることは簡単じゃなかった。今の僕には余裕がある。だから社会に貢献しようと決めたんだ。昔はトップ選手も多く、政府からの支援も厚かった。でも最近は減ってきてしまっているしね」

自らの境遇があってこそ、次世代教育にも力を入れているアルナ。自身の流儀を笑いながら明かしてくれた。「戦い続け、決して諦めないことだ。努力がいつか報われるかもしれないからね」。今大会は1回戦敗退に終わったが、滞在中の9日に37歳になった。路上から這い上がった男は、まだまだ努力を積み重ねるつもりだ。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）