全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場のダイニングバー『ジェットベイカー』です。

超絶注ぎ分けのビールが絶品

注ぎ方違いで5つのアサヒスーパードライが飲めるこちら。ビールを注ぐ店長の藤代さんは専門店で鍛えた熟練の注ぎ手だ。泡なしのJET注ぎ、クリーミーな泡とビールのバランスのいいSHARP注ぎ、マイルドな1度注ぎなど、魔法のようにビールの味を変えてみせる。

クラフトビールではなくあえてナショナルブランドにしたのは、サラリーマンの多い場所柄、親しみやすいものにしたかったからだ。

パンを焼くのは、近くでイタリアンレストランを営むオーナーの日暮勝秋シェフ。研究を重ねて編み出した独自の製法のパンは、並外れてふかふか、しっとりが特徴。

「加水率は100％を超えています。国産小麦の中でも吸水率の高い小麦を選びました」と話す。

シラスたっぷりサラダ1850円、パン盛り合わせ600円〜、Asahi Super DRY JET注ぎ850円

『ジェットベイカー』（手前）シラスたっぷりサラダ 1850円 （奥）パン盛り合わせ 600円〜 （ドリンク）Asahi Super DRY JET注ぎ 850円 泡を排除したJET注ぎは爽快なスーパードライにコクを出す。サラダ用のシラスは専門の卸から好みのシラスを取り寄せている

ビールとパンを引き立てるシェフの料理も大人気で、「シラスたっぷりサラダ」はシラスに新玉ねぎの瑞々しさが溶け込み、そこにトビコのプチプチがいいリズムを加える。クミンやカレー粉を隠し味にした「スパイシーチリビーンズ」はクセになる味。

暖かくなってきたら、風に吹かれてビールを飲める外のテラス席もおすすめだ。

『ジェットベイカー』（左）店主 日暮勝秋さん、（右）店長 藤代勇さん

店主：日暮勝秋さん、店長：藤代勇さん「子供から大人まで誰にでも食べやすい高加水のパンを目指しています」

『ジェットベイカー』おひとり様も気軽なカウンター

茅場町『ジェットベイカー』

［店名］『ジェットベイカー』

［住所］東京都中央区新川2-1-3COSMY新川1階

［電話］03-6875-7084

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、18時〜22時半（21時半LO）

［休日］日・月・祝

［交通］地下鉄日比谷線茅場町駅1番出口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、こだわりの生ビールの注ぎ方の様子をご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年4月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

