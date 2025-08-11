◇卓球WTTチャンピオンズ最終日（2025年8月11日 横浜BUNTAI）

卓球の世界ツアー「WTTチャンピオンズ」は11日、横浜BUNTAIで行われ、男子シングルス決勝で世界ランキング4位の張本智和（22＝トヨタ自動車）が世界王者で同2位の王楚欽（25＝中国）を4―2で破り優勝した。日本初の同大会で、初代チャンピオンに輝いた2022年7月の欧州サマーシリーズ男子シングルス優勝以来3年ぶり2度目の優勝。

第1ゲームを11―0で先取すると、第2ゲームは11―5、第3ゲームも11―8と3ゲーム連取。日本初開催の地・横浜の客席のボルテージは最高潮に達した。

だが第4ゲームは一転、主導権を握られ、終盤に粘りは見せたものの9―11で落とす。第5ゲームは大接戦となったが11―13と競り負けた。だが、気持ちを切り替えた張本は、鬼気迫る表情で再び王を圧倒。第6ゲームを圧巻の11―4というスコアで優勝をつかみ取った。勝利の瞬間、上半身裸となり、右腕を振り上げ歓喜の雄叫び。自国開催で男子エースが意地を見せた。

今年5月の世界選手権で優勝した強敵には、過去の国際大会で直近8連敗を含む2勝12敗と大きく負け越していた。「格上なので自分は向かっていくだけ。チャレンジャーの気持ちで頑張りたい」と強い気持ちで臨んだ一戦。国際大会の優勝からは3年間遠ざかっており、昨年11月に北九州市で行われたWTTファイナルズでは準優勝だった。「次は絶対に勝たないと意味がない。2位では福岡の時と同じになる。成長した姿を見せたい」と話していた通り、進化を遂げて世界を制した。