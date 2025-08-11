この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「楽天でんきは高い？楽天ポイントやSPUも含めて本当にお得か検証」で、小売電気アドバイザーのしばきょん先生が、楽天でんきの料金やポイント還元の実態について、徹底解説した。



冒頭、しばきょん先生は「もう結論言います。楽天でんきはおすすめしません」とバッサリ。「皆さん、結論を引き延ばす動画嫌いだと思うので、先に言っちゃいます」と視聴者ファーストな姿勢を見せつつ、“楽天ユーザーならお得”という楽天電気の一般的イメージについて疑問を投げかけた。



特に、

「楽天ポイントが貯まるからお得」

「楽天SPU目的で使いたい」

「料金シミュレーションで安かった」

といった前向きな声に対し、しばきょん先生は“本当にそうなのか”を具体的な料金とポイント数で検証。



実際に東京電力など大手電力会社と比較した場合、「楽天でんきの料金シミュレーションには市場価格調整単価（燃料調整費）が十分反映されていない」と指摘し、ある月の例を挙げ、「東京電力エリアなら1カ月で2416円も楽天でんきが高い」と明言。



さらに、「楽天でんきを楽天カードで支払っても、付与されるポイントは合計177ポイント。電気料金の高さには見合わない」と具体的な試算を提示。

「キャンペーン特典を加味しても、トータルでは1年間でむしろ損をする」と冷静に分析した。楽天SPUのメリットも「0.5%という還元率や月1000ポイントの上限では、ポイントだけで電気料金の差額をカバーできない」と明かしている。



一方で、「せっかく楽天経済圏の人なら、ポイントも貯まる電気を使いたいはず」とした上で、よりお得な電気サービスとして“TERASELでんき”と“CDエナジーダイレクト”を紹介。「電気料金と楽天ポイントのトータルで考えても、楽天電気よりお得」とおすすめした。



動画の締めくくりには、「楽天でんきは見た目がお得そうに見えるが、しっかり計算しないと無駄に高い電気代を払い続けてしまう。ぜひ情報を正しく入手してほしい」と呼びかけ、「今後も電気・ガス業界のお得な情報を発信していくので、チャンネル登録とフィードバックをお待ちしています」と視聴者に語った。