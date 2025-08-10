ふわふわもっちり。テキサス生まれのクラフトドーナツ、横浜元町に現る！（神奈川・元町・中華街）
「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、元町にオープンしたドーナツ専門店。こだわり製法の手作りドーナツは、後を引くおいしさです。
〈New Open News〉
毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！
BLANKET DONUTS 横浜元町店（神奈川・元町・中華街）
2025年4月26日、元町・中華街駅5番出口から徒歩約2分のところに、クラフトドーナツのお店「BLANKET DONUTS（ブランケットドーナツ） 横浜元町店」がオープンしました。元町通りから山手側に入った、元町クラフトマンシップ・ストリート沿いに位置します。瀟洒な街並みに溶け混む、ブラウンとオレンジをベースにしたファサードが目印。
テキサス州の田舎街で生まれた「BLANKET DONUTS」は、開発時に生地を発酵させる際、電気毛布を使用したことが由来。現在は電気毛布を使用せず、最新の機械で微調整しながら発酵を行っているそうです。素材から発酵・揚げ油にまで妥協せず、ひとつひとつ丁寧に手作りしているドーナツは、外はサクッと軽くて、中はしっとりもちもち食感。毎日でも食べたくなる味わいです。
オーナーの府川さん夫妻は、ご主人が出張先で買ってきたこちらのドーナツに、奥様が一目惚れしたのをきっかけに開業を決意。オープン前は神奈川県内にまだ店舗がなく「ぜひ横浜元町で」と熱心に働きかけ、念願叶ってオープンに至りました。このエリアを切望したのは、落ち着きのある街の雰囲気とクラフトドーナツの世界観がマッチすると思ったからとのこと。
店内には、毎日開店と同時に10種類前後のフレーバー、合計300個のドーナツが並びます。
看板商品は「クラシック・グレーズ」290円。“究極のシンプル”を追求すべく、余計な装飾を省いたミニマルなドーナツは、素材本来のおいしさが感じられる一品です。
シャリッとした食感のグレーズは、高温多湿な時期には常温で溶けてしまうこともありますが、添加物や保存料が入っていない無添加だからこそ。店頭の用意は数に限りがあるので、気になる人は保冷剤や保冷バッグの用意をおすすめします。
クリームをたっぷり詰め込んだ「カスタード」380円もおすすめ。チョコカスタードや抹茶カスタード、ほうじ茶カスタードなどさまざまなフレーバーもラインアップ。もっちり生地と濃厚なクリームが相性抜群です。
レギュラーメニューのほか、毎月登場する期間限定の“シーズナルグレーズ”も。フレーバーなどの詳細は、SNSに随時アップされています。
手土産には、ギフトボックス（100円）も購入可能。箱を開けた瞬間、色とりどりのドーナツに歓声が上がりそうですね！
店内にイートインスペースはないため、テイクアウトのみの対応です。近くには公園や港もあるので、散策途中に立ち寄るのも良さそうです。
アメリカ・テキサスからやってきた究極のクラフトドーナツ専門店。こだわり製法が生み出した、さっくりもっちり食感のドーナツを味わってみてはいかがでしょうか。
食べログレビュアーのコメント
『ココナッツ 360yen
抹茶カスタード 380yen
結論・めっちゃくちゃ好み！
ふわっもちっとした生地がめちゃくちゃ美味しいです。
イースト生地最高。
グレーズもフィリングもしっかり。食べ応えあります。
抹茶も味濃くて美味しかった。
これはリピしたい！』（pureberryさん）
『カスタード380円
帰って早速頂きました。いや〜なかなか良かったです。スタンダードなドーナツなんですが、生地がみっちり詰まってまして、しっとりしてまして、美味しい生地でした。カスタードクリームも生っぽくて良かったです。
なんで今まで無かったんだろう？って感じのスタンダードなドーナツでした』（domdom東十条さん）
※価格はすべて税込
＜店舗情報＞
◆BLANKET DONUTS 横浜元町店
住所 : 神奈川県横浜市中区元町1-29-1
TEL : 不明の為情報お待ちしております
