まんまるお目目でちょこんと佇む猫ちゃん。注目されたのは、顔まわりに“自由すぎる”方向へ広がったおヒゲの形でした。このユニークな見た目がX（旧Twitter）で話題となり、大反響を呼んでいます。投稿はすでに39万回以上表示され、いいね数も3万件を超える人気ぶり。「花火みたいでキレイ！」「散らばってて可愛い♡」など、コメント欄も大盛り上がりです。

【写真：何かを見つめる猫→よく見てみたら、『おヒゲ』が……】

まるでアンテナ？おヒゲが“全方位”に広がる猫ちゃん

Xアカウント「亀ぽま」では、猫の「ひまり」ちゃんと「むぎ」くんの日常が紹介されています。今回の主役、ひまりちゃんは、おめめぱっちりでちょっぴりツンデレな女の子。ぽってりとした体型もたまらなくキュートです。

そんなひまりちゃんが、ある日じーっと何かを見つめていたそうですが……その“おヒゲ”の様子が、Xユーザーの注目を集めることに。

「ひげ、すごくね？？？」という飼い主さんのコメントと共に投稿された写真には、まるでアンテナのように“全方位”に広がるおヒゲの姿が。意外すぎるまさかのルックスに、多くの人が笑みをこぼしました。

ユニークすぎる見た目にコメント殺到！

猫のヒゲは感情や興味を表すともいわれていますが、もしかするとこのときのひまりちゃんは、何かに夢中になっていたのかもしれません。

投稿には「360度全方向にアンテナびんびん！」「おひげ花火かわいいです♡」「四方八方にw」「探知スキルが凄い！」「なんて凛々しい！」といった声が殺到。さらに「ひたすら可愛い」「癒やされました！」など、ひまりちゃんのかわいさを絶賛するコメントも多数寄せられていました。

今回はおヒゲに注目が集まりましたが、表情やしぐさのひとつひとつがかわいさ満点のひまりちゃん。実は、一緒に暮らすむぎくんもそんな彼女のことが大好きなのだそうです。

Xアカウント「亀ぽま」では、そんな愛らしいふたりの様子がたっぷりと投稿されています。魅力あふれる日常のひとコマは、投稿内でご覧いただけます。

飼い主さん、ひまりちゃん、このたびはご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「亀ぽま」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。