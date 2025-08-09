アル・ナスルがバイエルンFWコマン獲得へ動き出す…移籍金51億円のオファー提出へ準備中
サウジ・プロフェッショナルリーグのアル・ナスルは、バイエルンに所属するフランス代表FWキングスレイ・コマンの獲得に動いているようだ。9日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が報じている。
現在29歳のコマンは、少年時代をパリ・サンジェルマン（PSG）で過ごし、2013年2月にトップチームデビューを果たした。2014年夏にユヴェントスへ完全移籍し、翌年にはバイエルンへ2シーズンのレンタル移籍。その後、バイエルンは2017年に買い取りオプションを行使した。コマンは所属したすべてのクラブでリーグ優勝を達成しており、バイエルンでは通算339試合の出場で72ゴール71アシストを記録している。
バイエルンとの現行契約が2027年6月までとなっているコマンは、高額な移籍金が見込まれることから、今夏の退団の可能性が浮上。現在はアル・ナスルは同選手に関心を示しているようだ。
『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者は、「アル・ナスルはコマンに対して2000万ユーロ（約34億円）から2500万ユーロ（約43億円）の年俸を提示し、クラブへ移籍金3000万ユーロ（約51億円）のオファーを準備中」と報道。また、同メディアはバイエルンがコマンの移籍金として5000万ユーロ（約85億円）を期待しているとの見解も示している。
一方、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は「アル・ナスルは8日にすでに初回オファーを提出した」と伝え、「クラブ、選手との交渉が進んでいる」とも明らかにした。
