ほろ苦×甘さが絶妙…！ セブンの新作「抹茶ドーナツ」はご褒美スイーツにぴったり

セブンから“抹茶づくし”ドーナツが新登場！





2025年7月29日から、セブンにて「抹茶オールドファッション」（税込149円）が新登場しました。

抹茶入りの生地を揚げた後にシロップをかけ、仕上げには抹茶チョコがコーティングされている商品で、どこを食べても抹茶が主役の贅沢ドーナツです。

抹茶スイーツ好きとして、これは見逃せない……！ ということで、クックパッドニュース編集部スタッフが、実際に食べた感想をレビューします。

セブンの「抹茶オールドファッション」





パッケージを開けてみると、オールドファッション特有の甘く香ばしい匂いと、抹茶の奥深い香りが漂ってきます。





生地にはしっかりと抹茶が練りこまれていて、表面のひび割れからはサクサクとした食感が伝わってきます。

「抹茶オールドファッション」を食べてみた感想





ひと口食べてみると、最初はしっかりとした甘さを感じ、後からじんわりと抹茶の風味が広がります。

外はサクッと、中はしっとりとしているのでパサつきはなく、ドーナツらしいボリューム感と優しい口当たりを楽しめます。生地の甘さと抹茶の奥深い味わいとのバランスが良く、飽きのこないおいしさです。

抹茶チョコのコーティングは見た目も華やかで、口に入れるとまろやかなコクがふわっと広がります。苦味は控えめで、優しい甘さが余韻として残るのも印象的です。

ミスドの「チョコファッション」の抹茶バージョンを思わせるような満足感で、コンビニスイーツなのにちょっと贅沢した気分になれる一品でした。

サクふわ食感がクセになる！ 抹茶好きにはたまらない贅沢な一品





セブンの「抹茶オールドファッション」は、オールドファッションの香ばしさと、抹茶の上品な風味が絶妙にマッチ。甘さの中に抹茶の奥深さがほんのり残る、大人にも嬉しい贅沢ドーナツです。

クセがなく優しい味わいなので、抹茶の渋みや苦味が気になる人でも気軽に楽しめます。おうちでちょっと一息つきたいときや、がんばった日のご褒美にもぴったり。

気になった方はぜひお近くのセブンでチェックしてみてくださいね。