「 “下着PRモデルをやって高校を退学になった” とずっと言われるので、退学後半年くらいから “その話題はもういいやん” と思っていたんです。でも、そのほうがわかる人が多いので、このままでいいかって思っています」

大人な考え方を口にする彼女。だが、それもそのはず。昨年にN高等学校を無事卒業し、この春からはJDとして一人暮らしをする大人女子なのだ。大学生活について尋ねるとーー。

「想像していたのと違って、実際に通ってみると全然一人の時間が多いです。たまに私だと気づいて声を掛けてくれる人もいるんですけど、『大学名は非公開ですよね。陰ながら応援しています』って言われて。すごく平和だけど、むしろちょっと暇というか（笑）。友達も一応は増えたけど、話しかけてくれたから友達になれただけで、自分からは作れないです」

人見知りな一面をぽつり。

「でも、もともとはそこまでではなかったんです。人見知りは高校退学のあたりから。深い意味はないですよ（笑）」

ちーまき

19歳 2005年9月27日生まれ 福井県出身 T157 ?O型 趣味：音楽鑑賞、旅行、バスケ 特技：バスケ 2023年、下着PR案件投稿をきっかけに高校退学処分を受けて、ネット上で大きな話題を呼ぶ。同年グラビアデビューを果たす。9月26日には1st写真集が幻冬舎から発売予定。そのほか最新情報は、公式X（@116tn_1）、公式Instagram（@116tn_）にて

写真・高橋慶佑

スタイリスト・田中あゆ美

ヘアメイク・塩田結香（JULLY）