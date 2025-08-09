8月7日、『週刊新潮』が現在休職中と見られるNHKの畠山衣美アナウンサーが、近くアナウンサーとして復帰すると報じた。畠山アナといえば、今年4月16日、週刊文春に既婚男性との「同棲＆不倫」が報じられ、表舞台から姿を消していた。

「畠山アナは2015年にNHKに入局しました。当初は営業部所属でしたが、2018年に熊本放送局に異動してアナウンサーに転身。2016年の熊本地震を経験したことで、伝える側に回りたいと転身したという珍しいケースですね。

入局当時は内田姓を名乗っていたんですが、畠山に改名しています。熊本から大阪放送局を経て2023年に東京アナウンス室に異動し、『ニュースウオッチ9』などで活躍していました。今年4月からは『ニュース7』に移り、エースアナ候補として期待されていたんですが、2年後輩の既婚ディレクター・T氏と不倫関係になっていたんです」（芸能担当記者）

ふたりは『ニュースウオッチ9』で知り合い、取材で地方出張したことがきっかけで不倫関係に。

「T氏には第1子妊娠中の妻がいたんですが、畠山アナの家に入り浸り状態に。3月にはディズニーランドで手つなぎデート、キスするところまで撮られています。他にも3泊4日の北海道旅行や、SixTONESコンサートデートなども押さえられ、畠山アナは文春の直撃取材に無言で、否定はせず。NHKは質問状に対し《職員個人に関することについてはお答えしていません》と返答し、畠山アナを現場から外しました。その後、同じく文春が永野芽郁さんと田中圭さんの不倫疑惑を報道し、畠山アナのほうはすっかり忘れ去られていたのですが……」（前出・記者）

報道によると、畠山アナはT氏から独身であると聞かされており、既婚者とは知らずに交際した“被害者”であるということで、アナウンサーへの復帰が許可されたとしている。

「復帰はラジオからということです。NHKは不倫疑惑には意外と寛容で、2000年に有働由美子アナが、当時横浜ベイスターズに所属していた石井琢朗氏の自宅に“カツラとサングラス”姿で訪れたところを撮られています。当時離婚したてだった石井氏との不倫略奪愛も噂されましたが、本人が否定。特に処分はありませんでした。2022年にはエグゼクティブアナウンサーの阿部渉アナと女性局員のW不倫が報じられ、ホテルの隣室で“声”まで撮られる事態に。しかし、当時の前田晃伸会長は定例記者会見で『私どもが調べる限り、職務規程違反した事実はない』と不問にしたんです。畠山アナも、相手のT氏が『彼女を騙した』と白状しており、見逃されることになったようです。そのT氏も一時謹慎していましたが、同じ部署に残留しているようです」（前出・記者）

畠山アナのXは今年4月8日の投稿以来、完全に沈黙したまま。彼女に関するポストも《もう誰も永野芽郁と俺たちの畠山衣美アナの話をしていない》といった声が聞こえる程度で、復帰報道後も炎上の気配はない。

「本人もはっきり認めたわけでもなく、直後に姿を消しましたからね。その間に多くの不倫騒動が巻き起こり、問題はすっかり風化してしまったようです。NHKの対応は正解だったのかもしれません」（前出・記者）

ラジオでの“声だけ復帰”が意外とはまるかも。