【3COINS】で大当たり発見！ 見た目の可愛さ100点♡「330円キーホルダー」

バッグにキーホルダーやチャームをプラスした「バッグデコ」がトレンドの今。【3COINS（スリーコインズ）】からも、キュートなキーホルダーが続々と登場しているという情報をキャッチ。今回は、夏にぴったりな清涼感あふれるキーホルダーに注目しました。ぜひ自分だけのバッグデコに挑戦してみて。

夏ムード満点！ 爽やかなクリア素材のキーホルダー

【3COINS】「クリアフラワーキーホルダー」\330（税込）

クリア素材のお花と星が、夏ムードを盛り上げてくれるキーホルダー。ハートのメタルモチーフもアクセントになり、キュートで華やかなアレンジができそう。ピンクと金色の上品な配色で大人も使いやすいのが魅力的。ハート部分はカラビナになっていて取り外しができるので、別のキーホルダーと組み合わせるのもおすすめ。

カスタムしたい！ クリアポーチ付きキーホルダー

【3COINS】「アイスクリームキーホルダー」\330（税込）

ぷっくりとしたハートと、クリアポーチに入ったアイスクリームチャームが可愛らしいキーホルダー。手持ちのバッグにジャラッと付けるだけで、グンと夏ムードが高まりそう。クリアポーチは中身を入れ替えたり足したりできるので、自分好みにアレンジしやすいのが嬉しいポイント。全2種類でピンク色もあるため、組み合わせて付けるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

