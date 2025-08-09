「Matsuhisa」の松久信幸氏が山本＆佐々木との4ショットが公開

ドジャースの大谷翔平投手がチームメートと貴重なオフを満喫したようだ。7日（日本時間8日）、カリフォルニア州ロサンゼルスで日本食レストラン「Matsuhisa」を開いている松久信幸氏が山本由伸、佐々木朗希両投手との写真を公開。「豪華すぎます！」と話題になった。

この日、ドジャースはカージナルスとの本拠地・3連戦を終えてオフ。松久氏は「Roki’s first participation（朗希が初参加）」と綴って、大谷、山本、佐々木と4ショットを投稿した。

「Matsuhisa」は、1987年に開店した老舗の日本食レストランで、ビバリーヒルズの店舗を構える。ハリウッドセレブら著名人も多く来店する人気店だ。大谷と山本は以前から何度も訪れており、この日、山本も自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、松久氏の投稿を引用する形で報告した。

日本人3人との豪華オフにファンも注目。「最高のショット」「朗希は初なんだ！」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）