この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ママ必見！赤ちゃんが泣き止まない時の裏ワザ教えます」と題した今回の動画で、お口と姿勢の専門家・THDC合同会社代表のまい先生が登場し、赤ちゃんが“ギャン泣き”してしまう原因や対応方法、そして悩めるママたちへのメッセージを語った。



まい先生は、公式LINEに日々届く多くの相談を紹介しながら「なぜ泣き止まないのか分からず、悩んでいるお母さんが多い」と切実な現状を明かす。その上で、「寝ながらギャーッと泣いてしまうのも、興奮のスイッチが入りすぎてしまっている状態と言えます」と、赤ちゃんの発達段階特有の脳や神経の未成熟、刺激の多さがギャン泣きの背景にあることを指摘した。



特に脳が急速に発達する4～5か月ごろは、「嗅覚や聴覚、体を使う感覚もどんどん広がり、情報が脳から溢れている状態」になるため興奮しやすいという。そのため、「私たち大人でも、興奮して眠れなくなる夜があるのと同じように、赤ちゃんも刺激を受けすぎて寝付けず、強く泣いてしまうんです」と、“ギャン泣き”も発達の一過程であると解説している。



また、まい先生は「呼吸が浅い子ほど交感神経が優位になりやすく、ギャン泣きが起こることも」と医学的な側面も補足。一方で「初めてのことばかりで不安が多い赤ちゃんの気持ちを思うと、ママが辛くなるのも当然」と寄り添い、「お母さんだけで抱え込まず、悩みを分かち合ってほしい」と呼び掛けた。



具体的な“泣き止ませ”テクニックについては、「抱っこして縦揺れ、膝カックンのような縦揺れがおすすめ。多くの方が横揺れしがちですが、トントンしながらやってみて」とアドバイス。また、日中は太陽をしっかり浴びたり、「洗濯カゴやお風呂場での簡単な水遊び」を提案し、「体のリズムや体内時計を整えることが大切」と強調。「大人のダイエット書でも“朝一番に太陽を浴びなさい”とあるくらい、リズム作りは人間に必要なんです」とユニークな視点も示した。



動画の最後には、「お母さんも本当に頑張っていること、私たちも切実なメッセージを受け止めている」と全国の保護者にエールを送り、「個々のお悩みにはすぐに全て返信できないのですが、動画などでできるだけサポートしていきたい」と誠実な思いを語って締めくくった。