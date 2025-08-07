µ´´ÝÀ¬Ìé¡Ö¤³¤Î·ã¥¢¥Þ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª¡×8·î¤Î¥¯¥ì¥«&¥Ç¥Ó¥Ã¥ÈÅ°Äì²òÀâ
8·î½é½Ü¤Î¥«ー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¡Ö8·î¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÃíÌÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Þ¤È¤á¡×¤¬¡¢¥Ý¥¤³èYouTuber¤Îµ´´ÝÀ¬Ìé»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£µ´´Ý»á¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¤Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü¤Ï8·î½é½Ü¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¤«¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¤«¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Î¥«ー¥É¤Î¤ªÆÀ¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡×¤ÈºÇ¿·¤ÎÃíÌÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÇ®¿´¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¥«¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É³Æ¼Ò¤ÎºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¡È·ã¥¢¥Þ¡É°Æ·ï¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢TikTok Lite¤Î¿·µ¬¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ë¤è¤ë3000±ßÊ¬ÆÃÅµ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦´ÊÃ±¤Ë3000±ßÊ¬¤ÎÆÀÅÀ¤¬¤â¤é¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¤È¼ê·Ú¤µ¡¦¤ªÆÀÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖTikTok¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ºÇÔ¤òËÉ¤°¥³¥Ä¤Ï¡ÈWi-Fi¤òÀÚ¤Ã¤Æ¸ø¼°¥ê¥ó¥¯¤ò»È¤¦¤³¤È¡É¡×¤È»Ü¹©¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥«ー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú&5,000±ß°Ê¾åÍøÍÑ¤Ç1,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃêÁª¤ä¡¢¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥«ー¥É¡ßApple Pay¤Î¡È300Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±¡É¡ÈGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÏ¢·È¤À¤±¤Ç100¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¡¦ÂÐ¾Ý¥«ー¥É¡¦´ü´Ö¡¦Ãí°ÕÅÀ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯¥Õ¥©¥íー¡£¡Ö¤³¤Î100¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï12·î¤Î²¼½Üº¢¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È½é¤á¤ÆÏ¢·È¤¹¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½é¿´¼Ô¤âÌÂ¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦ÃúÇ«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
°ìÊý¡¢D¥«ー¥É¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¤ÏÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026½ÐÁö¸¢¤ä1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ID·èºÑ¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯»Üºö¡¢ANA Pay¡ß¥Ó¥¶¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤Î¡ÈºÇÂç50%¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡É¤â²òÀâ¡£¡Ö¤³¤ÎÎ¾Êý¤òÃ£À®¤·¤Æ2Ëü±ß°Ê¾å»È¤¦¤È10¸ý¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÃêÁª¸ý¿ô¥¢¥Ã¥×¤ÎÈ´¤±Æ»¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÈÁ´ÎÏ»²²Ã¡É¤ò´«¤á¤ë¸ýÄ´¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤Î¥Þ¥¸¥«»Ä¹â¤¬Visa²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡È¤É¤³¤Ç¤â¥Þ¥¸¥«¡É¤Ï¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¿·¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤âÇ®ÎÌ½½Ê¬¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥½¥Ëー¥Ð¥ó¥¯¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ä¡¢¶È³¦ºÇ¹â¤ÎÇ¯Íø0.5¡ó¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥Ó¥Ã¥È¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¥¤¥ó¥«¥à¡É·ÐÍ³¤Ç¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Ë¤è¤ëÆÃÅµ¾ðÊó¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾Ò²ð¥ê¥ó¥¯¤Ï³µÍ×Íó¸ÇÄê¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊý¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤«¤é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£µ´´Ý»á¤é¤·¤¤¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡õÇ®ÎÌ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Ý¥¤³è¥æー¥¶ーÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥³¡¼¥É·èºÑ¡ÊdÊ§¤¤,³ÚÅ·¥Ú¥¤,PayPay,auPAY,¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤,¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ê¤É¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ä³Æ¶ä¹Ô¡¢³Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¡¢¥Ý¥¤³è¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£