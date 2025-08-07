FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷

Ê¡²¬»Ô¤ÎÇîÂ¿ÏÑ¤Ç6ÆüÌë¡¢À®¿ÍÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ç5¥­¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿º½ÉÍ¤«¤é¤Ï6Æü¸áÁ°¡¢ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿±¦Â­¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£Ê¿»³Íãµ­¼Ô
¡Ö¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÊªÎ®µòÅÀ¤ËÌÌ¤·¤¿¤¢¤Á¤é¤Î³¤¤Ç¡¢¿Í¤Î¾åÈ¾¿È¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×

6Æü¸á¸å8»þÁ°¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤ß¤Ê¤È¹áÄÇ¤Î´ßÊÉ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¥¤Îºî¶È°÷¤«¤é¡ÖÏÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÉºÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢´ßÊÉ¤«¤é¤ª¤è¤½40¥áー¥È¥ë¤Î³¤¾å¤ÇÀ®¿ÍÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

°äÂÎ¤Ï¶»¤«¤é¾å¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤Èº¸ÏÓ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ó¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÈ©Ãå¤Î¤è¤¦¤ÊÉÛ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

6Æü¸áÁ°¤Ë¤Ï¡¢Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ç5¥­¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿Ê¡²¬»ÔÅì¶èÀ¾¸Íºê¤Îº½ÉÍ¤Ç¡¢À®¿Í¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë±¦Â­¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï8Æü¡¢±¦Â­¤È¾åÈ¾¿È¤Î»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢°äÂÎ¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤Î¤â¤Î¤«Ä´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£