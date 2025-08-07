今夏の移籍市場で積極的に動いているチェルシー。FWリアム・デラップ、FWジェイミー・バイノー・ギッテンス、FWジョアン・ペドロ、DFヨレル・ハトらを獲得し、今夏投じた資金は約2億5000万ポンドにものぼっている。



今夏のCWCではワールドチャンピオンにも輝いたチェルシー。にもかかわらず、プレミアリーグのご意見番である元リヴァプールDFジェイミー・キャラガー氏はまだチェルシーの優勝は遠いと見ているようだ。『The Overlap』にて同氏は語った。



