1991年に“新しい時代の東京みやげ”として誕⽣した東京みやげNo.1の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランド「東京ばな奈ワールド」

8月7日に迎える「東京ばな奈の日」を記念したバッグやタオルなどが、東京ばな奈ワールド各店などに登場します☆

8月7日の「東京ばな奈の日」を記念したグッズが登場します！

1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕⽣した「東京ばな奈」は、愛され続けて34年。

東京に暮らす方、東京を訪れるすべての方へ、お土産として選んでもらっているお礼を伝えたいという想いから、2025年の「東京ばな奈の日」に東京ばな奈グッズが販売されます☆

また、日ごろの感謝の気持ちを込めて東京ばな奈がちょうど1個入る「東京ばな奈 巾着」のプレゼントキャンペーンも実施。

「東京ばな奈の日」を楽しめるグッズやキャンペーンを紹介していきます☆

直営店舗＆公式通販 登場グッズ

発売日：2025年8月7日（木）

販売店舗：

・東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）（JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外）

・東京ばな奈 1F-STUDIO 大丸東京店

・東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅 八重洲北口改札外）

・JR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場

・羽田空港 第1ターミナル 特選洋菓子館（ゲート外）

・羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台３番前（ゲート外）

通販：

・公式オンラインショップ「パクとモグ」：https://www.paqtomog.com/shop/c/cbnnday/

・パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000251/

・パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/c4f5e2ca5be.html

・パクとモグ -HANEDA Shopping店-：https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-bnnday/

※「パクとモグ -HANEDA Shopping店-」では「東京ばな奈の日 2025 ショルダーバッグセット」の取り扱いはなし

※表示の価格は参考小売価格です

※販売店・販売方法は予告なく変更する場合があります

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります

※人気商品のため早期完売の可能性があります

※店舗により取扱い期間が異なります

※店舗ごとに整理券や入場制限等を実施する場合があります

※電話等での注文、取り置きは不可

※東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）では、マスコット・ミニタオルを通年で販売予定です

「東京ばな奈」直営店舗と公式通販の限定グッズが登場。

「東京ばな奈」がセットになったショルダーバッグやかわいいマスコット、ミニタオルが販売されます。

東京ばな奈の日 2025 ショルダーバッグセット

価格：3,650円（税込）

販売期間：2025年8月7日(木)〜なくなり次第終了

※公式オンラインショップでは受注販売。受注期間は8月7日(木)〜8月13日(水)まで。

内容：東京ばな奈「見ぃつけたっ」8個入、東京ばな奈 ショルダーバッグ

「東京ばな奈」8個入とショルダーバッグのセット。

1箱がすっぽり入るちょうど良いサイズ感です。

黒を基調とした普段使いしやすいデザインに、東京ばな奈カラーのドローコードがとってもおしゃれ！

よく見ると、かわいい「東京ばな奈」のロゴが入っています。

ショルダーバッグは、ポケットを裏返すとコンパクトに収納可能。

しかも、東京ばな奈型になります☆

一度身に付けたら手放せなくなる、かわいくて機能性も抜群のバッグです。

また、バッグのデザインや機能性はもちろん、包装にもこだわりが。

お菓子の個包装を再現したパッケージに入っています。

※直営店舗ではひとり5点まで

東京ばな奈 マスコット

価格：500円（税込）

販売期間：2025年8月7日(木)〜通年予定

東京ばな奈モチーフのふわふわキーホルダー。

丸みのある愛嬌たっぷりシルエットです。

手のひらにすっぽり入るサイズ感で、思わずにぎにぎしてしまいそう☆

見つめて、触って、癒されるも良し、かばんに付けて一緒にお出かけしても良しのグッズです。

東京ばな奈 ミニタオル

価格：550円（税込）

サイズ：約25cm×25cm

販売期間：2025年8月7日(木)〜通年予定

ジャガード織で作り上げた「東京ばな奈ミニタオル」は、厚みがあって肌触りも良い一品。

東京ばな奈がずらりと並ぶワクワク楽しいデザインは、見ているだけでこちらも気分が高まります☆

公式通販限定グッズ

発売日：2025年8月7日（木）

通販情報：

・公式オンラインショップ「パクとモグ」：https://www.paqtomog.com/shop/c/cbnnday/

・パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000251/

・パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/c4f5e2ca5be.html

・パクとモグ -HANEDA Shopping店-：https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-bnnday/

※「パクとモグ -HANEDA Shopping店-」では『東京ばな奈の日 2025 スペシャルセット』『東京ばな奈 ショルダーバッグ(単品)』の取り扱いがありません

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

公式通販限定グッズとして、受注生産の「東京ばな奈の日 2025 スペシャルセット」が登場。

ほかにもバスタオルやショルダーバッグも販売されます。

受注生産「東京ばな奈の日 2025 スペシャルセット」

価格：6,050円（税込）

受注期間：2025年8月7日(木)〜8月13日(水)

お届け日：2025年9月下旬から順次出荷予定

内容：東京ばな奈「見ぃつけたっ」8個入、東京ばな奈 ショルダーバッグ、東京ばな奈 ミニタオル、東京ばな奈 バスタオル、東京ばな奈 マスコット

「東京ばな奈の日」を記念して生まれたグッズが大集合！

さらに、『東京ばな奈 8個入』もセットでついてくる、名前の通りスペシャルなセットです。

お菓子にバッグ、ミニタオル、バスタオル、マスコット、東京ばな奈グッズ5点が詰め込まれています。

生誕34年のアニバーサリーを存分に楽しめます☆

東京ばな奈 バスタオル

価格：1,650円（税込）

販売期間：2025年8月7日(木)〜通年予定

サイズ：約60cm×120cm

大きな大きな「東京ばな奈 バスタオル」も誕生しました。

東京ばな奈ファンにはたまらない、“満面ばな奈パターン柄”！

お風呂あがりが楽しみになっちゃうくらい、インパクト大なかわいさです。

1日の頑張りを『東京ばな奈 バスタオル』がふわっと包みこんでくれます☆

受注生産「東京ばな奈 ショルダーバッグ(単品)」

価格：2,850円（税込）

受注期間：2025年8月7日(木)〜8月13日(木)

お届け日：2025年9月下旬より順次出荷予定

公式オンラインショップでは、「東京ばな奈 ショルダーバッグ」を単品で販売。

かわいいデザインに加えて、ナイロン素材で軽くて丈夫な優れた機能性。

「実は東京ばな奈のバッグで…」と、話のネタにもなる秀逸なショルダーバッグです☆

「東京ばな奈の日 巾着」プレゼント

配布開始日：2025年8月7日(木)〜なくなり次第終了 ※全店合計7000個

内容：対象店舗にて税込3,000円以上お買上げの方に『東京ばな奈 巾着』を1枚プレゼント

対象店舗：

・東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）（JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外）

・東京ばな奈 1F-STUDIO 大丸東京店

・東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅 八重洲北口改札外）

・JR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場

・東京ばにゃ奈クッキーズ（JR東京駅 八重洲中央改札内）

・銀のぶどう-SWEETS GATE TOKYO-（JR東京駅 八重洲中央改札内）

・羽田空港 第1ターミナル 特選洋菓子館（ゲート外）

・羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台３番前（ゲート外）

通販情報：

・公式オンラインショップ「パクとモグ」：https://www.paqtomog.com/shop/c/cbnnday/

※東京ばな奈ワールド商品を含む税込3,000円以上購入で1枚巾着プレゼント

※公式通販では自宅お届けのみ(自宅届けは、注文主と配送先の氏名・住所・電話番号のすべてが一致する場合のみ対象となります)

※キャンペーン実施店舗は予告なく変更する場合があります

※ほか、一部姉妹店でもキャンペーンを実施する場合があります

※早期終了の可能性があります

34年を迎えた感謝の気持ちを込めた「東京ばな奈 巾着」のプレゼントキャンペーンが実施されます！

「東京ばな奈」がぴったり1個おさまるサイズです。

裏面の表示には、遊び心をたっぷりと盛り込まれています☆

キュートで特別な「東京ばな奈」グッズが目白押し！

「東京ばな奈の日」を記念したグッズは、2025年8月7日（木）より、「東京ばな奈」直営店舗と公式通販サイトなどに登場します。

