【「灰仭巫覡」5巻】 8月12日発売 価格:594円

講談社は、大暮維人氏のファンタジーマンガ「灰仭巫覡」の5巻を8月12日に発売する。価格は594円。

「夜」。それはかつて天災と呼ばれていたもの。人智を超えた災害の襲来に対し、少年たちはただひたすらに舞う。神々の力を借りる為、「夜」の怒りを鎮める為、そしてこの世界を救う為――。日本の田舎町に住む少年・仭は、「夜」により故郷を追われた英国軍人・ガオと出会う。自然に囲まれたのどかな町で、仲間たちと青春を過ごす二人。しかしそんな彼らの下に、再び「夜」が襲い来て……!?漫画の常識を覆すファンタジー巨編開幕!

発売に合わせて、「灰仭巫覡」の1巻から5巻を特典配付店舗で購入すると、それぞれの巻に応じたイラストカードがもらえる。カードには大暮維人氏の過去作品のキャラクターが描かれており、5枚をつなげると1つの絵として楽しめる。巻数ともらえるカードの種類は以下の通り。

「灰仭巫覡」1巻→「天上天下」のイラストカード

「灰仭巫覡」2巻→「魔人」のイラストカード

「灰仭巫覡」3巻→「エア・ギア」のイラストカード

「灰仭巫覡」4巻→「バイオーグ・トリニティ」のイラストカード

「灰仭巫覡」5巻→「化物語」のイラストカード

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.