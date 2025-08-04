ÅÔÆâ¤Ë¿ôÅ¹ÊÞ¹½¤¨¤ëÌ¾Å¹¤Î²¦Æ»¤¿¤¤¾Æ¤¡¡1Ñ¤â¤ÎÊ¬¸ü¤¤À¸ÃÏ¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ª¡¡
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ºûÄÍ¤Î¤¿¤¤¾Æ¤Å¹¡Ø¿·½ÉÄØ°ÃºûÄÍÅ¹¡Ù¤Ç¤¹¡£
Ê¬¸ü¤¤À¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îñ²¡ª
Âå´±»³¡¢ÃÓÂÞ¤Ë¤âÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ø¿·½ÉÄØ°Ã¡Ù¡£ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«²ÈÀ½ñ²¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¡£¸ü¾Æ¤¤Ï1¥»¥ó¥Á¶á¤¤À¸ÃÏ¤Çñ²¤ò¶´¤ó¤À¿©¤Ù±þ¤¨¤¢¤ë°ïÉÊ¡£
¤¿¤¤¾Æ¤¸ü¾Æ¤¡Ê¤¢¤º¤¡Ë220±ß
ºûÄÍ¡Ø¿·½ÉÄØ°ÃºûÄÍÅ¹¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¿·½ÉÄØ°ÃºûÄÍÅ¹¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºûÄÍ1-56-6
¢¨²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¤¿¤¤¾Æ¤²°6Å¹¤Î²èÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡¿±ß·¾¼É§¡¢¼èºà¡¿ºÚ¡¹»³¤¤¤¯»Ò
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯4¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡ÖÅìµþ¤ÇÌ¥ÏÇ¤ÎÂçÊ¡8Áª¡¡²¦Æ»¤«¤é¡È°Û¿§¡É¤ÎÌ£¤Þ¤ÇÀªÂ·¤¤¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìß¤Èñ²¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÁÇËÑ¤Ê´Å¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÂçÊ¡¡×¤ò¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£