インディーゲームマーケットプレイスの Itch.io が、アダルトコンテンツに対する規制を強化すると発表しました。Itch.ioがアダルトコンテンツを取り締まる理由は、Steamと同じく決済代行業者からの圧力が背景にあります。Update on NSFW content - itch.iohttps://itch.io/updates/update-on-nsfw-contentItch.io is the latest marketplace to crack down on adult games | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/07/27/itch-io-is-the-latest-marketplace-to-crack-down-on-adult-games/現地時間の2025年7月24日、Itch.ioがブラウズページおよび検索ページからすべての成人向けコンテンツを「インデックス解除」すると発表しました。この変更について、Itch.ioは「この変更は突然のものであり、ご迷惑をおかけするものであることは承知しています。この変更によって迷惑と混乱を招くことを深くお詫び申し上げます」と投稿しています。Itch.ioはアダルトゲームに対する規制を強化する理由を、「決済代行業者から調査を受け、4月に禁止される前にItch.ioで一時的に配信されていた『No Mercy』というゲームが原因で、 Collective Shoutという団体がSteamおよびItch.ioに対するキャンペーンを開始し、両プラットフォームに存在する特定のコンテンツ(アダルトコンテンツ)の性質について決済代行業者に懸念を表明しました」と説明しました。Itch.ioがアダルトゲームに対する規制を強化する理由となったCollective Shoutは、オーストラリアを拠点に活動する反ポルノ団体で、決済代行業者に圧力をかけることでゲーム配信プラットフォームにアダルトゲームの規制を強制させている団体です。Itch.ioの説明にあったように、SteamもCollective Shoutからの圧力を理由にプラットフォーム上から大量のアダルトゲームを削除せざるを得ない状況に追い込まれています。Steamが大量のアダルトゲームを削除したのち反ポルノ団体が「小児性愛ゲーマーへの勝利」を宣言、日本のX(旧Twitter)でも「ゲーマー激怒」がトレンド入り - GIGAZINEItch.ioは「決済処理能力は当社のプラットフォームを利用するすべてのクリエイターにとって不可欠なものであるため、事業を継続し、すべての開発者にマーケットプレイスを提供するためには、決済パートナーとの関係を最優先し、コンプライアンス順守に向けた迅速な措置を講じる必要があります」と説明しました。Itch.ioは決済代行業者の要件を満たすため、コンテンツの包括的な監査を実施しており、審査が完了するまでアダルトコンテンツのページはインデックスから削除されたままとなるとのこと。審査完了後、新たなコンプライアンス対策を導入するとItch.ioは説明しており、アダルトコンテンツの作成者が自身のアカウントにリンクされている決済代行業者のポリシーにコンテンツが適合していることを確認するための新たな手順が追加されます。ソーシャルメディア上ではItch.ioの決定を批判する声が上がっています。ゲーム開発者のGwen C. Katz氏は、「Itch.ioの新しいコンテンツポリシーは以下の通りです。1:何がルール違反なのかはお伝え出来ません。2:ルールに違反した場合、報酬はすべて没収されます。そのコンテンツの報酬だけでなく、これまでに制作したすべてのコンテンツの報酬も没収されます。Itch.ioがどれだけちっぽけな存在だろうと、これは存続可能なプラットフォームではありません」と記し、新しいコンテンツポリシーでは具体的にどういったコンテンツがポリシーに違反することになるのかが不明瞭であると指摘しました。なお、決済代行業者を使ってオンラインプラットフォームがアダルトコンテンツを取り扱うことを規制しようとする試みに反対するオンライン署名活動がChange.org上で行われており、記事作成時点ですでに14万人以上の署名が集まっています。オンライン署名 · Tell MasterCard, Visa & Activist Groups: Stop Controlling What We Can Watch, Read, or Play - アメリカ合衆国 · Change.orghttps://www.change.org/p/tell-mastercard-visa-activist-groups-stop-controlling-what-we-can-watch-read-or-play