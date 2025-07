ワイヤレス充電の国際標準規格である「Qi」の策定・普及を行うWireless Power Consortium(WPC)が、Qi2規格の拡張となる「Qi2 25W」を発表しました。Qi2 25Wでは名称通り、最大25Wの出力でワイヤレス充電が可能となっており、Qi2の最大15Wよりも大幅に充電速度が向上する予定です。WPC Ushers in Next Generation of Faster Wireless Charging

(PDFファイル)https://www.wirelesspowerconsortium.com/media/wvsmia32/qi2-25w-news-release-v72.pdfWPC Ushers in Next Generation of Faster Wireless Charginghttps://www.businesswire.com/news/home/20250723495742/en/WPC-Ushers-in-Next-Generation-of-Faster-Wireless-ChargingQi2 25W charging is coming to iPhones and ‘major’ Android phones | The Vergehttps://www.theverge.com/news/712415/qi2-25w-wireless-charging-major-android-smartphones-wpcQi2 gets 25W speeds with 'major Android smartphones' cominghttps://9to5google.com/2025/07/23/qi2-25w-charging-speed-android-smartphones/If the Pixel 10 gets Qi2 25W, I hope Google doesn't screw it uphttps://www.androidauthority.com/pixel-10-qi2-25w-hope-google-doesnt-screw-up-3580269/Qi2以前は複数のスマートフォンメーカーが独自の急速充電プロトコルを開発していました。そのため、ワイヤレス充電に対応していても、各デバイスは相互運用性に欠け、充電時間の一貫性も欠けていました。そんな中、2023年11月にリリースされたQi2は最大15Wの充電出力で、それまでよりも多くの消費者の関心を集めること成功にしました。Qi2は対応デバイスが2023年末のホリデーシーズンにリリースされ、その後、1年以内に対応デバイスが15億台以上市場に出荷されてきたそうです。マグネット対応のワイヤレス充電規格「Qi2」準拠デバイスが2023年末のホリデーシーズンに続々登場 - GIGAZINEこのQi2の最新バージョンとなるQi v2.2.1が、Qi2 25Wという名称で間もなくリリースされます。充電出力はQi2が最大15W、Qi2 25Wが最大25Wであるため、約70%も向上することになります。Qi2 25Wのリリースに伴い、AppleのiPhoneだけでなく、主要なAndroidスマートフォンもQi2エコシステムに加わることとなります。WPCによると、2025年7月の第3週に14台のデバイスでQi2 25Wの認証テストが実施されており、今後、テスト待ちの数百台のデバイスを対象に、本格的な認証テストが実施される予定です。WPCの取締役会会長を務めるファディ・ミシュリキ氏は、「Qi規格の進化における次なる段階への勢いは信じられないほど高まっています。Qi2 25Wは従来のQi2と比べて約70%も充電出力の向上を実現しており、消費者の皆様にはきっとご満足いただけるでしょう。Qi2 25W認証取得待ちのデバイスの数は前例のない規模であり、会員企業の製品設計の質と幅広さも同様に素晴らしいものです」と語りました。WPCのエグゼクティブディレクターであるポール・ストルーサカー氏は、「Qi2を発表した際、充電速度とエネルギー効率の即時的な向上に加え、Qi2の磁気電力プロトコルの利点のひとつとして、将来的にさらに高速で効率的なワイヤレス充電への足掛かりとなることをお約束しました。Qi2 25Wの驚異的な高速性と効率性を誇るワイヤレス充電は、ワイヤレス充電の普及を促進し、この新規格の採用を加速させるでしょう」と語っています。Qi2対応のワイヤレス充電器として最も知名度が高いのが、Appleの純正ワイヤレス充電器であるMagSafeです。iOS 17.4でiPhone 12がひっそりとQi2の最大15Wワイヤレス充電に対応していたことが判明、MagSafe対応充電器以外でも高速ワイヤレス充電が可能に - GIGAZINEWPCは具体的にどのスマートフォンがQi2 25Wに対応するかを明らかにしていません。AppleのiPhone 16シリーズはQi2対応のワイヤレス充電器では最大15Wの出力での充電に対応していますが、MagSafeを使えば最大25Wでの高速充電が可能です。Qi2はMagSafeに一部基づいているため、iPhone 16シリーズがアップデートによりQi2 25Wに対応する可能性は高いとThe Vergeは指摘。Androidスマートフォンでは、記事作成時点でQi2に対応しているのはHMD Skylineのみです。Samsungの主力スマートフォンであるGalaxy Z Fold 7やGalaxy Z Flip 7は、Qi2規格の磁気リング非内蔵のQi2 Readyに対応しています。Qi2 Readyは、Qi2の充電出力最大15Wに対応しているものの、充電位置を固定するために使用される磁気リングが内蔵されていないため、専用の磁気ケースを購入しなければいけないというものです。The VergeはAndroidスマートフォンが磁石不要のQi2 ReadyよりもQi2 25Wをサポートすることになるかは不明と指摘。一方、Android Authorityは「間もなく登場予定のPixel 10シリーズがQi2 25Wをサポートする最初のAndroidスマートフォンになる可能性は非常に高い」と報じています。