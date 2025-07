¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ç°ñ¾ë¤Î¿©¤ò¿©¤Ù¤Ä¤¯¤¹¡ª¤¤¤Ð¤é¤­K1¥é¥¤¥É2025

PLAYatre TSUCHIURAは、つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会から受託し、いばらきの食と幅広いジャンルのコースを楽しめるサイクリングイベント「いばらきK1ライド2025」を運営します。

いばらきK1ライド2025

開催日時 : 2025年11月30日(日)

募集期間 : 早割・グループ割 2025年6月16日(月)〜8月31日(日)

通常・グループ割 2025年9月1日(月)〜10月30日(木)

開催場所 : 霞ヶ浦総合公園 霞ヶ浦文化体育館前広場(スタート&ゴール)

主催 : つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会

■プレイアトレ土浦 施設概要

店舗名 :PLAYatre TSUCHIURA

(プレイアトレ土浦)

所在地 :茨城県土浦市有明町1-30

階数 :地下1F地上6F

延床面積:約16,400m2

構造 :SRC造 一部S造

店舗数 :18ショップ

(2025年7月17日(木)時点)

【いばらきK1ライド2025について】

「LAKE to LIKE-霞ヶ浦からいばらきを好きになる-」をキーワードに、国が指定するナショナルサイクルルートにも選ばれている『つくば霞ヶ浦りんりんロード』を舞台に、日本で2番目に大きな湖である霞ヶ浦を巡るサイクリングイベント『いばらきK1ライド2025』(以下、K1ライド)が開催されます。

昨年開催時のイベントの様子

【茨城の食を体感できる魅力的なエイドステーション】

エイドステーションでは、つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線の各市町村の選りすぐりの特産品や名産品を提供します。

「食の宝庫いばらき」の美味しいもので満足になること間違いなしのサイクリングイベントです。

昨年開催時の補給職一例・エイドステーションの様子

【幅広いジャンルのコース設計】

霞ヶ浦一周の達成感を味わうことのできる霞ヶ浦1周のロングコースや、霞ヶ浦のサイクリングとクルージングが一度に両方楽しめる比較的ライトなコースまで、あらゆるサイクリストに楽しめるコースが用意されています。

<各コース(定員)>

1. ロングライド126km(1,000名)

2. ミドルライド94km(530名)

3. ハーフライド57km+サイクルーズ(35名)

4. サイクルーズ+ハーフライド55km(35名)

5. ビギナーライド40〜50km(100名)

※締切日前でも定員に達した場合は募集を終了します。

※ビギナーライドに関しましては、コースが確定次第、本サイトで発表しました。

昨年開催時の再クルーズの様子・ライドの様子

エントリー受付中

