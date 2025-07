【ASTROBOT ブラインドパック ぬいぐるみ 第1弾】 予約期間:7月18日~8月27日 発送:2026年1月(予定) 価格:2,200円

グッドスマイルカンパニーは、ぬいぐるみ「ASTROBOT ブラインドパック ぬいぐるみ 第1弾」を発売する。価格は2,200円。予約受付が開始されている。「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」での予約期間は8月27日まで。発送は2026年1月の予定となっている。

本商品は、ゲーム「アストロボット」のキャラクターたちをモチーフにしたてのりぬいの第1弾。全5種のVIP Botのうち1種があたるブラインド仕様となっている。

「Ghost of Tsushima」や「Last of Us」といった名作ゲームの衣装を纏ったVIP Botたちの手足が可動するキュートなぬいぐるみで、ラインナップは「ASTRO」、「Jin Sakai Bot (Ghost of Tsushima)」、「Ellie Bot (Last of Us)」、「Kratos Bot (God of War)」、「Journey Bot (Journey)」の5種類。

また、5個入りの「【BOX】ASTROBOT ブラインドパック ぬいぐるみ 第1弾」も同時発売される。価格は11,000円。

「ASTROBOT ブラインドパック ぬいぐるみ 第1弾」ラインナップ

【ASTRO】【Jin Sakai Bot (Ghost of Tsushima)】【Ellie Bot (Last of Us)】【Kratos Bot (God of War)】【Journey Bot (Journey)】

