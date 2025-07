西野カナが復帰後も支持され続ける理由とは？「トリセツ」「会いたくて 会いたくて」「EYES ON YOU」など人気曲解説も

【西野カナ - 会いたくて 会いたくて / THE FIRST TAKEを元記事で視聴する】

“ケータイ世代の歌姫”として一世風靡し、令和になった今もなお、年齢や性別を問わず多くの人に支持されている西野カナ。高次元の歌唱力や共感性の高い歌詞を武器に、「トリセツ」「if」「GO FOR IT !!」「会いたくて 会いたくて」など数多くの代表曲を持つトップアーティストであり、ファッションアイコンとしての顔も持つ。なぜ、彼女は多くの人を魅了し続けているのか?これまでの活動を紹介しつつ、その魅力を紐解いていく。

■復帰後もカナやん節全開!西野カナの魅力とは?

西野カナ(読み:にしのカナ)

・生年月日:1989年3月18日

・出身地:三重県出身

・メジャーデビュー:2008年2月20日

・メジャーデビュー作品:シングル「I」

◎平成から令和まで支持され続ける “歌姫”

幼い頃から洋楽に関心が強く、クリスティーナ・アギレラ、ジェニファー・ロペス、シアラといった女性シンガーをはじめ、HIPHOP、R&B、レゲエなど幅広いジャンルに触れている。

2005年にはSony Music主催のオーディションで、約4万人の中からメジャーデビューを勝ち取る。デビューへの準備を進めながら、2007年には英文学を学ぶため大学に進学。2008年2月発売の1stシングル『I』で世界初のデビューシングル日米先行配信を敢行し、新人アーティストにもかかわらず大きな注目を集めた。

▼西野カナ 『I (short ver.)』

2010年5月に発表した10thシングル「会いたくて 会いたくて」が大ヒットし、2ndアルバム『to LOVE』は90万枚を超えるロングヒットを記録。その後も「Darling」「トリセツ」など話題曲を立て続けに発表し、不動の地位を確立する。

▼西野カナ『会いたくて 会いたくて(short ver.)』

▼西野カナ『Darling』MV Full

▼西野カナ『トリセツ』MV Full

2017年には平成生まれの女性ソロアーティスト初の東京・大阪ドームツアー『Kana Nishino Dome Tour 2017 “Many Thanks”』を開催して、合計16万人を動員した。2010年から2018年まで9年連続でNHK紅白歌合戦に出場したほか、日本ゴールドディスク大賞や日本レコード大賞の大賞など多くの音楽賞を獲得している。

2019年2月に開催した神奈川・横浜アリーナ公演をもって一時活動休止。2024年7月、復帰後初の楽曲「EYES ON YOU」は配信チャートで首位に輝き、華々しいカムバックを果たした。同年9月には復帰を華やかに彩る新曲5曲を収録したEP『Love Again』をリリース、11月には横浜アリーナで2日間にわたる『Kana Nishino Love Again Live 2024』を開催するとチケットは即完。

▼【第75回紅白歌合戦歌唱曲】『EYES ON YOU』MV Full

2025年には13万人を動員した『Fall In Love With You Again Tour 2025』を開催し、現在も楽曲制作やライブと精力的な活躍を見せている。

◎魅力1 :ファッション

西野カナはファッションセンスの高さも注目されており、『ViVi』『Ray』『S Cawaii!』『JJ』『Popteen』『CUTiE』など赤文字系から裏原系と呼ばれる幅広い女性誌の表紙を務めている。彼女がメディアに出れば、身につけている洋服や小物をお手本にする若者が多く、巷では“カナやん風ファッション”と称して小花柄ワンピやヴィンテージライクなガーリーファッションが流行。

中でも1stアルバム『LOVE one.』のジャケット写真をはじめ、26thシングル「もしも運命の人がいるのなら」やベストアルバム『Love Collection 2 ~pink~』に収録されている「Have a nice day」のMVでも着用していたカンカン帽は、彼女の影響によって10代から20代の間で流行したアイテムの1つ。まさに“ファッションアイコン”と呼ぶにふさわしい存在だ。

▼西野カナ 『もしも運命の人がいるのなら』MV(Short Ver.)

▼西野カナ『Have a nice day』MV Full

2015年に開催された全国アリーナツアー『with LOVE tour』でも、レトロなスタイルやデニム地を取り入れたドレスなど、LIVE衣装が大きな話題となった。

▼西野カナ 全国アリーナツアー2015『with LOVE tour』DVD&BDトレイラー

◎魅力2 : 心に響く、共感性の高い歌詞

27thシングル「トリセツ」では恋人に求める女性の気持ちや愛情を表現し、19thシングル「Always」では大事な人と巡り会えた奇跡やこの先も一緒にいたい気持ちを歌うなど、リアルな恋心を描いた歌詞の数々が多くの人々の共感を呼んでいる。彼女のソングライティングはラブソングだけに留まらず、9thシングル「Best Friend」では友情をテーマに友達への感謝や絆を表現。

▼西野カナ『トリセツ』MV Full

▼西野カナ『Always』MV Full

▼【第75回紅白歌合戦歌唱曲】 『Best Friend』MV Full

ベストアルバム『Love Collection 2 ~mint~』収録の「Mama」はいつも近くで応援し、愛を注いでくれた母親のことを歌い感動を生んだ。また、30thシングル「パッ」は“もったいないわ 楽しまなきゃ/人生は一度きり”と自己肯定感を上げる歌詞が光る。恋愛・友情・家族・人生とそれぞれの歌詞が幅広い層から支持されており、多彩な才能を発揮している。

▼西野カナ 『Mama』MV(Short Ver.)

▼西野カナ 『パッ』MV(Short Ver.)

◎魅力3 : 歌声

彼女が音楽シーンで長きにわたって存在感を放ち続けている理由は、類まれな歌唱力が大きいだろう。彼女の歌は人気アーティストたちも高く評価をしており、サザンオールスターズの桑田佳祐は自身のラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』内の『桑田佳祐が選ぶ2013邦楽ベスト20』で21thシングル「涙色」を紹介し、「この子は歌うまいでしょ。なんと言われようと好きよ」と絶賛。

▼西野カナ『涙色』 Live Performance-Kana Nishino “Namidairo”

Mr.Childrenの桜井和寿も2010年に発売された雑誌『LuckyRaccoon』のインタビューで「声がいい。声量がありすぎないからバランスがいい」「CDのクオリティでテレビやライブで歌える」と太鼓判を押している。西野は復帰後のライブを観ても、声量・ピッチ・声質の安定感は抜群だ。さらにショーのような演出で踊りながらの歌唱でも、その歌は一切崩れない。元々の素質はもちろん、磨き抜かれたスキルはやはり一流である。

■『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンス

◎「会いたくて 会いたくて」

10thシングルの表題曲で破局後も大好きな恋人のことが忘れられない女性の心情を歌った、切ない失恋ソング。「会いたくて 会いたくて 震える」という一度聞いたら忘れない名フレーズが話題を呼び、世間に彼女の存在を知らしめた代表曲だ。

▼西野カナ - 会いたくて 会いたくて / THE FIRST TAKE

『THE FIRST TAKE』のパフォーマンスでは重低音のビートが強く響き、ダンサブルな要素が強調されたアレンジとなっている。西野のボーカルもこれまでは艶っぽさと繊細さが目立っていたが、今回は艶っぽさと力強さが感じられて、令和の「会いたくて 会いたくて」に昇華しているのが素晴らしい。この曲がリリースされた時、彼女は21歳。現在36歳になった彼女の声には深みが増していて、言葉の重みや哀愁が強く出ているのもいい。

■カナやんの世界観を堪能!人気曲&おすすめ曲10選

「トリセツ」

2015年9月9日にリリースされた27thシングル。幸田もも子原作の映画『ヒロイン失格』の主題歌として制作された楽曲で、女性が恋人に対して“私はこういう人間です”と自身の取扱説明書を伝える様子を歌った新しい切り口のラブソングだ。“爪がきれいとか/小さな変化にも気づいてあげましょう”など、ちょっぴりわがままにも思える要望が、曲中の主人公のあどけなさを創出している。結婚式の定番ソングとしても親しまれている、彼女の代表曲の1つだ。

「if」

2010年8月4日にリリースされた11thシングルで、劇場版『NARUTO -ナルト- 疾風伝 ザ・ロストタワー』の主題歌。運命の出会いを描いた、壮大かつメロウなミドルバラードに仕上がっている。2024年11月に開催された復帰後初ライブ『Kana Nishino Love Again Live 2024』では1曲目に「if」を披露し、ファンと再会できた喜びを噛み締めるように、涙を交えて歌う姿が感動的だった。何年経っても色褪せることのない1曲であると同時に、時代によって新しい魅力を放ち続けている名曲だ。

「Dear…」

2009年12月2日にリリースされた8thシングル『Dear…/MAYBE』の表題曲の1つで、NTTドコモ『ガンバレ受験生’09-’10』公式キャンペーンソング。この曲は西野にとって初のウインターソングとなっており、流麗なピアノやサビのコーラスが楽曲の壮大な世界観を拡張している。また音数がタイトだからこそ、彼女の歌声がより際立っており、伸びやかで力強くて儚くもある抜群の歌唱力を堪能できるのもポイント。冬の星空の下で大好きな彼氏と会う、という物語性が高くてロマンチックなMVもチェックしてほしい。

「Best Friend」

2010年2月24日にリリースされた9thシングル。先述した「Dear…」に続くNTTドコモ『ガンバレ受験生』キャンペーンソング第2弾。これまで支えてくれた友達に感謝の気持ちを表現した歌詞が光っている。当時、大学生だった西野だからこそ、ストレートかつ等身大の友情を歌に投影できたのだろう。“時間が経ち、環境が変わったとしても変わらずベストフレンドである”というメッセージは、彼女とファンの関係にも重なって聴こえる。

「Esperanza」

2011年5月18日にリリースされた14thシングルで、日本テレビ系の朝の情報番組『スッキリ!!』のテーマソングとして起用されたこの曲。恋を諦めない強い気持ちや希望を、ラテン系トラックにのせた情熱的なサマー・ラブソングとなっている。歌唱面で注目してほしいのが、パートごとに歌唱を切り替える技巧さだ。Aメロでは切ない声の表情で語尾をウイスパー調で歌い、Bメロは心の葛藤を表すように表現。サビではより感情的に心の爆発を表す歌の構成力が生きている。

「GO FOR IT !!」

2012年7月25日にリリースされた18thシングル。この曲は好きな人に告白をしたいけど、フラれて傷つきたくないと思っている気持ちを代弁しつつエールを送る、ポップなラブソング。また、密かに2人の相性を占ったり、意中の人に一度褒められた髪型をずっと続ける健気さを抜群の筆致で描写しているのも素晴らしい。ここまで高い解像度で、恋をしている人特有の繊細な心の機微を描けるからこそ、彼女の歌が多くの人から共感されているのだと感じる。

「Darling」

2014年8月13日にリリースされた24thシングルであり、フジテレビ系の朝の情報番組『めざましテレビ』の火曜日テーマソング。お互いに過ごした長い時間があるからこその、飾ることのない2人の愛情表現を描いた、どこかほっこりと温かくてキュートなラブソングだ。元々の理想とは違う恋人に対して“なんで好きになっちゃったのかなぁ”と嘆きつつ、“だって好きになっちゃっただから”と一緒にいられる幸せを示すフレーズがなんとも愛らしい。

「No.1」

2015年11月18日にリリースされたコンピレーションアルバム『Secret Collection ~GREEN~』の収録曲で、日本テレビ系の土曜ドラマ『掟上今日子の備忘録』主題歌。曲中の主人公は社会人で、大人としてカッコよく生きたいと思いつつ、好きな人の前では思わず目を逸らしてしまうほど動揺して仕事も手がつけられない状態に。必死に気持ちを抑えようとするが、最後は“本気で好きでもいいかな”と恋へ一歩踏み出すことを決める。仕事も恋愛も全力で向き合おうとする、現代人の応援歌だ。

「EYES ON YOU」

2024年9月18日リリースの1stEP『Love Again』に収録されている復帰後初となる楽曲。歌詞は“「愛してる」だけじゃ嫌だ / 曖昧な言葉だから / この手離さないで / 約束をして / もっと強く愛して”をはじめ、言葉以上の愛を求める心情が描かれている。かつてのヒット曲から、“重い女性”の気持ちを描かせたら右に並ぶ者はいないと言われてきた西野だが、当時を思い起こさせるような変わらない魅力を持った楽曲に、多くのファンが喜びの声を上げた。

「With You」

2025年5月9日に配信シングルとしてリリースされた楽曲。

2025年5月23日にリリースされた配信限定アルバム『カップル Love Song Selection』にも収録。

大切な人だからこそ素敵な部分はもちろん、ちょっと抜けている部分も愛おしいと思える。そんなピュアな愛情を歌った、煌めきのあるメロディが印象的なラブソングだ。曲中で西野は“透明感”のある歌唱と、“語りかける”ような歌唱を巧み使い分けているのが素晴らしい。絶妙なバランスと確かなテクニックが生きており、彼女の歌姫たる所以を感じる。

■西野カナの最新情報をチェック!

2025年12月17、18日に神奈川・Kアリーナ横浜でアリーナツアー『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”』の開催が決定している西野カナ。『THE FIRST TIMES』では独自のエンタテインメントを提示している彼女の情報を随時発信しているので、ぜひチェックいただきたい。

TEXT BY 真貝 聡

