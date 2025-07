BIGLOBEは、日本HP、Workstyle Evolution、WEELと共同で、社員の大きな負担となっているプロジェクト報告書作成業務を生成AIで自動化する実証実験(PoC)を開始します。

生成AIの活用はクラウドサービスが主流となっていますが、業務に合わせたカスタマイズなどのオフラインでの生成AIの利用ニーズに応えるため、本取組みでは、自社内に構築したローカルLLM(大規模言語モデル)環境を活用しています。

PC上で処理が完結するAI環境を構築し、この環境上で実証実験を実施しています。

最初のトライアルとして、日常のチャットログのような非構造データを生成AIにより構造化データにして報告書を自動生成するシステムを開発し、業務効率化に向けた有効性を確認しました。

施策の特長は以下のとおりです。

1. チャットの会話のような非構造化データから、生成AIを利用して構造化データにすることで、プロジェクトの状況を把握することができる。

これによりプロジェクト報告書などドキュメントの自動生成が可能となる。

2. システムが社内環境に閉じているので、クラウドサービスやインターネット回線に不調が生じてもローカルネットワーク内の生成AIで処理できる。

加えて、クラウドサービスの利用料の低減も図れる。

3. 社内の業務に合わせたチューニングが可能となる。

処理量や業務環境に合わせたハードウェア(PC、サーバ)の選択、目的や情報種別に合わせた生成AI(LLM)の選択などの自由度が上がる。

4. 生成AIとしてローカルLLMを採用することで、情報の内容に応じた処理を社内か社外で最適な場所の選択が自由に行える。

これにより情報の外部漏洩防止も可能となる。

