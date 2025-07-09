本日の予定【発言・イベント】
8:05 ハウザー豪中銀副総裁、豪州経済について講演
19:45 レーンECBチーフエコノミスト、金融政策について講演
20:00 デギンドスECB副総裁、イベント「スペイン経済：現状と展望」挨拶
21:15 ナーゲル独連銀総裁、イベント「2021年の戦略見直し以降の金融政策」出席
23:30 米週間原油在庫統計
10日2:00 米10年債入札（390億ドル）
3:00 米FOMC議事録（6月17日-18日開催分）
サンバレー会議（13日まで）OpenAI、アマゾン、アップル、メタCEOら出席
OPEC国際セミナー「世界のエネルギーの未来」（10日まで）
台湾軍事演習（18日まで）
※予定は変更することがあります
19:45 レーンECBチーフエコノミスト、金融政策について講演
20:00 デギンドスECB副総裁、イベント「スペイン経済：現状と展望」挨拶
21:15 ナーゲル独連銀総裁、イベント「2021年の戦略見直し以降の金融政策」出席
23:30 米週間原油在庫統計
10日2:00 米10年債入札（390億ドル）
3:00 米FOMC議事録（6月17日-18日開催分）
サンバレー会議（13日まで）OpenAI、アマゾン、アップル、メタCEOら出席
OPEC国際セミナー「世界のエネルギーの未来」（10日まで）
台湾軍事演習（18日まで）
※予定は変更することがあります