¡Ú£Å¡¼£±Áª¼ê¸¢¡ÛÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡¡½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ç¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤»¤¿¹×¸¥¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤¦£±¸Ä¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£¸Æü¡¢Åì¥¢¥¸¥¢£Å¡½£±Áª¼ê¸¢¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î½éÀï¤È¤Ê¤ë¹á¹ÁÀï¡ÊÎ¶¿Î¡Ë¤Ç£¶¡½£±¤È°µ¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿·À±¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È³èÌö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£¸¡á£Æ£ÃÅìµþ¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤ÇÄ¹Í§¤ÏÇ°´ê¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á´£±£°»î¹ç¤ÇÁ´¤Æ¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢»î¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯£³·î¤ÎÆ±£²¼¡Í½ÁªËÌÄ«Á¯Àï°ÊÍè¡¢Ìó£±Ç¯£´¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¤È¤Ê¤ì¤Ð£²£°£²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é·üÌ¿¤ËÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¸ÝÉñ¡£¤½¤ÎàÊ³Æ®á¤Ö¤ê¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤â¡¢²¿ÅÙ¤â±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ð¤ê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ä¹Í§¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÍ¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤À¤È¤Í¡¢¤¹¤´¤¯À¼¤âÆÏ¤¯¡£Èà¤é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ê¤ó¤«´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÈà¤é¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£
¡Ö¤¢¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤Þ¤¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥×¥ì¡¼°Ê³°¤Ç¤â¹×¸¥¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÎÌ£±£°¿Í¤¬£ÁÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»î¹ç¡£à¿·¿Íá¤¿¤Á¤Ø¤Î¥²¥¤â¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤È¤«¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬º££Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¤¢¤È¡Ø¤ªÁ°¤é¼ã¤¤¤«¤é¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¼¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£ìÅÍß¤Ë¤¤¤±¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢ÌöÆ°¤·¤¿¼ã¼ê¤¿¤Á¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤Ï·è¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¾å¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â¡¢¤è¤êÁª¼ê¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤¦£±¸Ä¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤ä¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤Ï¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤¿¡×¡££×ÇÕ£µÂç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î°Î¶È¤Ø¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥®¥é¥®¥é´¶¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£