ピッチの上で必ず自分の価値を示すチャンスが来ると信じている。ここまでの2試合で登録メンバー26人のうち22人が試合に出場した日本代表において、まだ出番がないのはGK早川友基、GK大迫敬介、体調不良でチュニジア戦ベンチ外だったFW町野修斗、そして5大会連続のW杯メンバーとなった39歳のDF長友佑都(FC東京)の4人だ。この日、報道陣に公開された全体練習後も居残りでフィジカルコーチと一緒にダッシュを繰り返すなどコンディ