【ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店】 7月6日 リニューアルオープン

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、オフィシャルショップ「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」を7月6日にリニューアルオープンする。

リニューアルオープンする店舗コンセプトは「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」。ゴールドを基調とした店内に様々なディズニーキャラクターが登場し、まるで劇場にいるかのような臨場感を楽しめる。

店内中央のデジタル・エレベーターでは、ミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーキャラクターが、劇場の客席やバルコニーへ向かうようなマジカルなシーンを表現。また、映写室をイメージした店内後方の新エリアには、映写技師に扮したグーフィーが登場する。また、リニューアルオープンに合わせて、キャストコスチュームも一新される。

リニューアルオープンより3日間は、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となる。詳細は、下記ディズニーストア ニュースページより確認してほしい。なお、7月6日開店前にはイベント(キャストによる挨拶)が予定されている。ただしキャラクターは登場しない。

東京ディズニーリゾート店25周年記念

【ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店 リニューアルイメージ】

2000年7月7日にオープンした「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」は、今年2025年で25周年を迎える。アニバーサリーイヤーを記念して、レッドカーペットを歩くミッキーマウスやミニーマウスたちが描かれたオリジナルアートを用いたコレクションが発売される。

本コレクションでは、ぬいぐるみやライフスタイル雑貨、ステーショナリー、お菓子など様々なアイテムが登場する。

ぬいぐるみ 各3,900円:<ミッキーマウス>/<ミニーマウス>/<ドナルドダック>/<デイジーダック>/<グーフィー>/<プルート> ぬいぐるみ 各3,600円:<チップ>/<デール>

スノードーム/価格:7,000円

ピンバッジセット/価格:9,000円

傘/価格:3,500円

クッキー 缶入り/価格:2,100円

【HillValley】ポップコーン チャーム付き/価格:3,500円

※各商品2点までの購入制限が設けられる。

特典付きのコンプリートセットを発売!

東京ディズニーリゾート店オープン25周年を記念したアイテム全52種類のコンプリートセットを発売。ほかにも、ミッキーデザインのアイテムを揃えたミッキーセットと、ミニーデザインのアイテムを揃えたミニーセットが発売される。

購入特典として、店舗の外観が描かれた「3周年アート」の復刻デザインを含むポストカードが贈られる。

【セット内容】

・コンプリートセット(限定125セット):全52アイテム、特典7種

・ミッキーセット(限定250セット):全7アイテム、特典3種

・ミニーセット(限定250セット):全6アイテム、特典3種

※各セット1点までの購入制限が設けられる。

東京ディズニーリゾート店限定プレゼントキャンペーン実施!

7月6日より、税込20,000円以上購入で、オリジナルバッグチャームがもらえるプレゼントキャンペーンが実施される。また入店した人には先着でオリジナルステッカーが配布される。なお、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

